La Selección Mexicana se embolsó 15 millones en el Mundial 2026

Plantel de México agradeciendo a la afición después del encuentro ante Ecuador / Anadolu

Toda la ilusión de un país acabó el 5 de julio en el Estadio Ciudad de México tras la derrota 3 por 2 ante Inglaterra.

Foto de México antes del juego de Octavos de Final / MB Media Ampliar

Pero para la FMF, fue un éxito la participación de los dirigidos por Javier Aguirre, ya que por un bono que le entrega la FIFA a cada federación por los preparativos para la Copa del Mundo, en total se llevaron 16,5 millones de dólares.

A cada equipo de la Liga MX recibió 175 mil dólares por cada jugador que seleccionó el cuerpo técnico para el Mundial. Por día, son 5 mil dólares por reglamento de la FIFA.

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El club que más dinero ingresó por esa regla, fueron las Chivas, 875 mil dólares por los cinco jugadores que aportaron; Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

La selección que salga campeona del mundo se llevará 50 millones, mientras que el subcampeón 33 USD.

La Selección Mexicana después de la eliminación contra Inglaterra / Michael Regan - FIFA Ampliar

Lista completa de la ganancia de cada ronda