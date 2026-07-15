La Selección Mexicana se embolsó 15 millones en el Mundial 2026
Al llegar hasta los Octavos de Final, la FIFA le dio a México 15 millones de dólares como recompensa por disputar cinco partidos.
Toda la ilusión de un país acabó el 5 de julio en el Estadio Ciudad de México tras la derrota 3 por 2 ante Inglaterra.
Pero para la FMF, fue un éxito la participación de los dirigidos por Javier Aguirre, ya que por un bono que le entrega la FIFA a cada federación por los preparativos para la Copa del Mundo, en total se llevaron 16,5 millones de dólares.
A cada equipo de la Liga MX recibió 175 mil dólares por cada jugador que seleccionó el cuerpo técnico para el Mundial. Por día, son 5 mil dólares por reglamento de la FIFA.
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El club que más dinero ingresó por esa regla, fueron las Chivas, 875 mil dólares por los cinco jugadores que aportaron; Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.
La selección que salga campeona del mundo se llevará 50 millones, mientras que el subcampeón 33 USD.
Lista completa de la ganancia de cada ronda
- Campeón: 50 millones de dólares
- Subcampeón: 33 millones de dólares
- Tercer lugar: 29 millones de dólares
- Cuarto lugar: 27 millones de dólares
- 5° - 8° lugar: 19 millones de dólares
- 9° - 16° lugar: 15 millones de dólares
- 17° - 32° lugar: 11 millones de dólares
- 33° - 48° lugar: 9 millones de dólares