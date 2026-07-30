Javier Milei firma un nuevo decreto: así cambian las reglas para ingresar a Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la política migratoria del país al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad. La medida también contempla sanciones por actos de ultraje a los símbolos patrios.

El decreto fue anunciado por la Oficina del Presidente en medio de las tensiones generadas tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el Gobierno denunciara una campaña internacional de hostilidad contra Argentina. La administración de Milei sostiene que la norma busca proteger a los ciudadanos argentinos y preservar el orden público, mientras que sectores de la oposición y especialistas en derecho cuestionan su alcance y advierten posibles conflictos con la libertad de expresión.

¿Qué cambia con el nuevo decreto migratorio de Javier Milei?

La principal modificación consiste en que las autoridades migratorias podrán negar el ingreso al país o iniciar procesos de expulsión contra extranjeros que:

Promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por razón de su nacionalidad.

Participen en actos considerados como ultraje a los símbolos patrios.

Incurran en conductas contempladas por la Ley de Migraciones tras las modificaciones introducidas por el DNU.

El Gobierno aclaró que las críticas de carácter político, ideológico o académico continúan protegidas por la Constitución argentina, por lo que el decreto, según su interpretación, no busca limitar el debate público ni las opiniones sobre la gestión gubernamental. Sin embargo, juristas han señalado que la redacción deja margen para interpretaciones amplias sobre qué constituye un “mensaje de odio”, lo que podría derivar en controversias judiciales.

¿El decreto restringe el ingreso de ciudadanos mexicanos?

No de forma específica. Aunque el presidente Milei mencionó a México, junto con Brasil y dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos, al denunciar una supuesta campaña contra Argentina, el decreto no establece restricciones dirigidas exclusivamente a ciudadanos mexicanos. La norma aplica, en principio, a cualquier extranjero que incurra en las conductas previstas por el nuevo marco legal.

Esto significa que los requisitos migratorios generales para turistas mexicanos no cambian únicamente por su nacionalidad. La eventual negativa de ingreso o un proceso de expulsión dependerían de que las autoridades consideren acreditadas las nuevas causales previstas en el decreto.

La medida genera críticas y podría enfrentar desafíos judiciales

El nuevo DNU provocó reacciones inmediatas entre partidos opositores, organizaciones civiles y especialistas en derecho constitucional, quienes sostienen que la definición de “mensajes de odio” podría dar lugar a interpretaciones subjetivas y afectar derechos fundamentales. También cuestionan que un cambio de esta naturaleza se haya realizado mediante un decreto de necesidad y urgencia y no a través del Congreso.

La decisión se suma a otras reformas migratorias impulsadas por el Gobierno de Milei desde 2025 para endurecer los controles de ingreso y permanencia de extranjeros. Algunas de esas medidas ya enfrentaron impugnaciones en los tribunales argentinos, por lo que no se descarta que este nuevo decreto también sea objeto de recursos judiciales.

Por ahora, el decreto ya forma parte de la política migratoria anunciada por el Ejecutivo argentino, aunque su aplicación concreta y su permanencia dependerán tanto de las autoridades migratorias como de las resoluciones que puedan emitir el Congreso y la Justicia en los próximos meses.