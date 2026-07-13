Diputados atiende el llamado de Sheinbaum a solidarse con los mexicanos agredidos en Estados Unidos: López Rabadán

Desde la Cámara de Diputados en México se impulsarán un pronunciamiento en defensa de los connacionales en Estados Unidos, afirma Kenia López.

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos fueron respaldados por legisladores federales, quienes anunciaron que impulsarán un pronunciamiento en el Congreso de la Unión en defensa de los derechos humanos de los connacionales.

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Diputados impulsarán un pronunciamiento en defensa de los connacionales

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su indignación y absoluto rechazo a la violencia contra los mexicanos radicados en Estados Unidos que ha dejado ya al menos 17 muertos a manos de los agentes migratorios.

Por ello, la legisladora panista se sumó al llamado que hizo la presidenta Sheinbaum para que el Congreso de la Unión exprese su solidaridad con los paisanos y respalde las denuncias que presentará el gobierno mexicano contra las agresiones letales de las autoridades migratorias norteamericanas.

De hecho, la lideresa parlamentaria adelantó que solicitará al pleno de la Comisión Permanente que este miércoles se haga un pronunciamiento plural en favor de los migrantes mexicanos.

“Como presidenta de la Cámara de Diputados acompaño esa solicitud, los derechos humanos de los mexicanos deben ser respetados y deben ser protegidos en todo momento. Por ello, solicitaré a la Comisión Permanente que, de manera plural e institucional, impulsemos un Punto de Acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos”.

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Llaman a dejar de lado diferencias políticas

En el mismo sentido, se manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien hizo un llamado a cerrar filas en torno a nuestros paisanos, expresar su solidaridad y respaldar las denuncias contra las autoridades migratorias estadounidenses.

El diputado morenista pidió a todos los partidos hacer a un lado sus diferencias políticas y, como Congreso de la Unión, emitir un pronunciamiento conjunto en defensa de los mexicanos en el exterior.

“Hacemos un respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, para que dejemos de lado nuestras diferencias y construyamos un pronunciamiento conjunto en la Permanente, en defensa de los mexicanos que radican en el exterior. Esta es una causa de un pueblo solidario, no de un partido ni de un gobierno, es una causa del Estado mexicano”.

Ricardo Monreal sostuvo que la defensa de nuestros connacionales constituye un deber constitucional, ético y moral que exige actuar con unidad, con responsabilidad y con altura de miras.

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