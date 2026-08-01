Crece ola de violencia en Colombia, autobomba deja 14 heridos en Cúcuta

Previo a la llegada de Abelardo de La Espirella al gobierno de Colombia, el clima de polarización y violencia se recrudece.

Muy cerca del cuartel de Policía del Departamento Norte de Santander, en Cúcuta, un autobomba estalló este sábado dejando 14 personas lesionadas, en medio de un clima de inestabilidad institucional y polarización extrema heredado del saliente mandato de Gustavo Petro.

George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, informó que el ataque, perpetrado de madrugada de este sábado a la comisaría, muy cerca de viviendas y locales comerciales reportan daños materiales aun no cuantificados debido a la expansión de la explosión del vehículo que deja 11 policías y 3 civiles heridos. Tres de los elementos policiacos son reportados graves.

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El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander calificó el hecho como “atroz y violento”.

¿En qué contexto estalla la violencia en Colombia?

El atentado ocurre justo en el cumpleaños 48 del nuevo mandatario y a solo seis días de que Abelardo de La Espriella, representante de la ultraderecha tome las riendas de Colombia, frente a un panorama adverso y de grandes desafíos, entre ellos:

La ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua y por ende el cierre de embajadas y consulados.

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Llega a su administración con la promesa de crear 10 mega cárceles de máxima seguridad. Con la consigna de consolidar un nuevo modelo político debido a la fragmentación del Congreso, pero sobre todo a un clima de polarización total.

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