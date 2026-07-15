Quieren fuera a Argentina: Más de 10 millones piden que los expulsen del Mundial 2026

Con todas las polémicas que han surgido desde el Mundial pasado en Qatar y las de esta Copa del Mundo, los aficionados que no apoyan ni a Argentina ni a Lionel Messi, quieren fuera a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Votación en la página web argentinaout.com Ampliar

En la página web, argentinaout.com, ya hay más de 10 millones de firmas para que la FIFA expulse a Argentina del Mundial. En un inicio, la meta eran 5 millones.

Es obvio que la FIFA y los árbitros son parciales hacia Lionel Messi y Argentina. ¿Por qué debería competir el resto del mundo cuando el ganador ya ha sido decidido? Expulsa a Argentina de la Copa del Mundo y dale a todos los demás una oportunidad justa, es el mensaje con el que quieren que la gente se sume al movimiento.

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¿De qué partido se originó todo esto?

Después de la remontada de La Albiceleste contra Egipto con muchas acusaciones de los aficionados hacia los árbitros por ciertas jugadas que afectaron al marcador, los amantes al fútbol criticaron a la Selección Argentina y al VAR.

Ante esto, Scaloni reaccionó de manera furiosa, afirmando que amañar un partido con la tecnología actual es muy difícil que cualquier decisión arbitral sospechosa pase desapercibida.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa / Eurasia Sport Images Ampliar

El entrenador egipcio Hossam Hassan, calificó el juego como injusto y sugirió que el árbitro pudo haber estado sometido a presiones para mantener a Argentina en el Mundial.

También se suma la polémica de la expulsión de Breel Embolo por segunda amarilla tras simular una falta. Los aficionados criticaron que solo una vez se ha marcado eso y en demás partidos no se ha sancionado esa acción.

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El otro partido donde también se revisó en el VAR una jugada similar fue en el segundo partido del Mundial entre Estados Unidos y Paraguay, específicamente a Miguel Almirón. Casualmente también a la escuadra de las Barras y las Estrellas la han acusado de jugar otro reglamento por el caso de Folarin Balogun.