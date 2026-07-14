¡Sorpresa mundialista! Tom Cruise y Robbie Williams encabezarán la ceremonia de clausura del Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde verla?

La FIFA reveló el elenco estelar que brillará en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un espectáculo que promete ser uno de los más memorables de la historia del torneo. El evento se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York (Estadio MetLife), 90 minutos antes del pitazo inicial de la gran final.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Según el comunicado oficial de la FIFA, el lineup incluye figuras de Hollywood, la música internacional y el mundo digital:

Tom Cruise — El icónico actor de Hollywood tendrá una aparición especial como uno de los grandes protagonistas.

— El icónico actor de Hollywood tendrá una aparición especial como uno de los grandes protagonistas. Robbie Williams — El británico, uno de los solistas más exitosos de todos los tiempos, será otra de las estrellas principales.

— El británico, uno de los solistas más exitosos de todos los tiempos, será otra de las estrellas principales. Laura Pausini — La diva italiana interpretará, junto a Robbie Williams , el himno oficial del Mundial “Desire” .

— La diva italiana interpretará, junto a , el . Nicole Scherzinger — La ex Pussycat Dolls sumará su potente voz al show.

— La ex Pussycat Dolls sumará su potente voz al show. iShowSpeed — El popular streamer llevará energía y viralidad a la ceremonia.

— El popular streamer llevará energía y viralidad a la ceremonia. Jennifer Hudson — La ganadora del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) cantará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos justo antes del inicio del partido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Keyne? El hermano de Lamine Yamal de 3 años que enamora al Mundial 2026

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, la misma empresa responsable de las ceremonias de apertura en México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA adelantó que aún hay invitados sorpresa por confirmar, por lo que el espectáculo podría crecer aún más en los próximos días.

Fecha, hora y cómo ver la ceremonia en vivo

Ceremonia de clausura : 11:30 a.m. (hora del Centro de México) – Estadio MetLife .

: – . Puertas del estadio: Abren a las 11:00 a.m. (hora local).

Final del Mundial 2026: 13:00 horas (Centro de México).

Los aficionados que asistan al estadio podrán disfrutar de activaciones previas y un ambiente festivo desde temprano.

Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

El cierre de un Mundial histórico

Heimo Schirgi, director de Operaciones del Mundial 2026, destacó: “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que dimos la bienvenida al mundo en las aperturas y cerrará el círculo de este torneo que ha marcado un antes y un después en el fútbol”.

Tras más de un mes de competencia con 48 selecciones, el Mundial 2026 coronará a su campeón en un escenario que combinará fútbol, música y cultura global.