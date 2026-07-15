Muere Elsa Aguirre a los 95 años; el Cine de Oro mexicano pierde a una de sus últimas grandes divas

El adiós a una leyenda del cine mexicano

El cine mexicano está de luto. La madrugada de este 15 de julio del 2026 se confirmó la muerte de Elsa Aguirre, una de las actrices más representativas de la Época de Oro del cine nacional, a los 95 años de edad. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que expresó sus condolencias a familiares, amigos y admiradores de quien fue considerada una de las artistas más icónicas de la industria cinematográfica mexicana.

Con su fallecimiento se cierra otro capítulo de una generación irrepetible que convirtió al cine mexicano en un referente internacional. Elsa Aguirre no solo destacó por su belleza, sino por la fuerza interpretativa con la que dio vida a personajes inolvidables que permanecen en la memoria colectiva.

Elsa Aguirre, actriz del cine de oro mexicano. Ampliar

Una trayectoria que marcó a generaciones

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez comenzó su carrera artística siendo muy joven y rápidamente conquistó al público. Durante las décadas de 1940 y 1950 se consolidó como una de las grandes protagonistas de la pantalla grande, compartiendo créditos con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y otros nombres fundamentales de la cinematografía nacional.

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Entre las películas más recordadas de su filmografía destacan Ojos de juventud, La mujer que yo amé, Lluvia roja, Cuatro noches contigo, Cuidado con el amor y Vainilla, bronce y morir, producciones que ayudaron a consolidar su prestigio como actriz dramática y como uno de los rostros más reconocidos de la industria.

Aunque con el paso de los años fue alejándose paulatinamente de los reflectores, Elsa Aguirre nunca dejó de ser una figura admirada por el público. Su legado trascendió generaciones y continuó siendo homenajeado por instituciones culturales y por los amantes del cine clásico mexicano.

Elsa Aguirre, actriz del cine de oro mexicano. Ampliar

Sus últimos años

En los últimos meses, la salud de la actriz había generado preocupación entre sus seguidores. Apenas en abril de este año recibió un homenaje por sus más de 80 años de trayectoria artística, donde apareció utilizando oxígeno, aunque agradeció el cariño del público que la acompañó durante toda su carrera.

Su fallecimiento ocurre poco más de un año después de la muerte de su hermana, la también actriz Alma Rosa Aguirre, con quien compartió parte de su historia artística durante la Época de Oro del cine mexicano.

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Un legado que permanecerá en la historia

La partida de Elsa Aguirre representa la pérdida de una de las últimas grandes divas del cine nacional. Su nombre permanecerá ligado a una época en la que México conquistó las pantallas del mundo con historias, personajes y talentos que marcaron la identidad cultural del país.

Más allá de los reconocimientos obtenidos a lo largo de su vida, Elsa Aguirre será recordada por haber dado rostro y voz a una etapa dorada del cine mexicano. Sus películas continúan siendo un testimonio del talento que definió a toda una generación de artistas y que seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores, cineastas y espectadores.