Danna Paola se suma a Mentiras: All Stars y compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño

Mx - 'Mentiras, All Stars' musical. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Un anuncio que emocionó a los fans

La nostalgia por los grandes éxitos del pop en español de los años 80 tendrá un nuevo capítulo. Danna fue anunciada oficialmente como una de las figuras que integrarán Mentiras: All Stars, una versión especial del fenómeno teatral mexicano que reunirá sobre un mismo escenario a algunas de las artistas más representativas de la franquicia.

La noticia sorprendió a los seguidores del musical, quienes desde hace tiempo esperaban ver a la intérprete de “Mala Fama” formar parte de este espectáculo. Ahora, compartirá créditos con Belinda y Mariana Treviño, dos de las actrices más queridas por el público y piezas fundamentales en el universo de Mentiras.

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Un elenco de lujo para un espectáculo único

La producción apostó por una edición de gran formato que combinará el espíritu original de la obra con un concepto más cercano a un concierto en vivo. Además de la historia que conquistó al público durante años, el espectáculo estará acompañado por los grandes éxitos del pop ochentero que dieron identidad al musical.

La incorporación de Danna representa uno de los anuncios más importantes para esta nueva gira, ya que la cantante cuenta con una sólida trayectoria tanto en el teatro musical como en la música pop, lo que promete aportar una nueva energía a esta versión especial.

Junto a ella estarán Belinda y Mariana Treviño, quienes volverán a encontrarse con el público después del éxito que generó la adaptación televisiva de Mentiras, consolidando un elenco que ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales.

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Fechas y ciudades confirmadas

La gira de Mentiras: All Stars visitará tres de los recintos más importantes del país durante los meses de septiembre y octubre.

Las fechas confirmadas son:

* 12 de septiembre: Auditorio Nacional, Ciudad de México.

* 2 de octubre: Auditorio Banamex, Monterrey.

* 9 de octubre: Auditorio Telmex, Guadalajara.

Se espera que estas presentaciones reúnan a miles de fanáticos del musical, así como a seguidores de las artistas participantes.

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¿Cuándo será la preventa de boletos?

La venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex comenzará del 20 al 22 de julio, mientras que la venta general iniciará el 23 de julio, cuando cualquier persona podrá adquirir sus boletos utilizando distintos métodos de pago.

Debido al interés que ha generado la reunión de Danna, Belinda y Mariana Treviño, la producción anticipa una alta demanda, por lo que recomienda a los asistentes ingresar con anticipación a la fila virtual durante la preventa.

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El regreso de un fenómeno cultural

Desde su estreno, Mentiras se convirtió en uno de los musicales más exitosos de México gracias a su combinación de humor, drama y un repertorio integrado por clásicos del pop en español. Con el paso de los años, la obra evolucionó hacia nuevas versiones y recientemente vivió un renovado auge tras su adaptación televisiva.

Ahora, Mentiras: All Stars busca celebrar ese legado reuniendo a figuras emblemáticas en un espectáculo pensado para los seguidores de todas las generaciones. La llegada de Danna fortalece una producción que promete convertirse en uno de los eventos teatrales y musicales más esperados de la segunda mitad de 2026.