Todo sobre el fan event de Spider-Man: Un Nuevo Día en CDMX: fecha, sede y cómo obtener boletos

La Ciudad de México se prepara para recibir a Spider-Man

La cuenta regresiva para el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día ya comenzó y México volverá a convertirse en una de las paradas más importantes de la gira internacional de promoción de la película. Sony Pictures confirmó que el esperado fan event se realizará el próximo 20 de julio en Aztlán Parque Urbano, ubicado en Chapultepec, donde miles de seguidores tendrán la oportunidad de ver de cerca a Tom Holland y a otros invitados relacionados con la producción.

El evento iniciará desde las 17:00 horas, cuando se abrirán las puertas al público, mientras que la alfombra roja está programada para comenzar a las 20:30 horas, momento en el que desfilarán las estrellas invitadas frente a los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: La Odisea: ¿De qué trata la obra original en la que se basa la película de Christopher Nolan?

¿Cómo conseguir boletos gratis?

Una de las dudas más frecuentes entre los fanáticos era si habría venta de entradas. La respuesta es no: los boletos no estarán a la venta.

Los accesos únicamente podrán obtenerse mediante dinámicas, concursos y promociones organizadas por distintas empresas participantes. Entre ellas se encuentran Sony Pictures México, Cinépolis, Cinemex, Los 40, De Estreno y otros aliados oficiales de la campaña. Las convocatorias comenzaron a publicarse a partir del 14 de julio, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a las redes sociales oficiales de cada una de estas plataformas para conocer las mecánicas específicas y participar.

Cada empresa entregará una cantidad limitada de pases dobles o individuales, por lo que la rapidez para participar será clave.

Mx - "Spider-Man: Brand New Day" Fan Event. (Photo by Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

Un evento pensado para los verdaderos fans

Además de la presencia del elenco, el fan event promete convertirse en una experiencia especial para quienes han seguido las aventuras del Hombre Araña durante años.

Los asistentes podrán disfrutar de una alfombra roja, actividades temáticas y la oportunidad de convivir, al menos a la distancia, con algunos de los protagonistas de la nueva película. La expectativa también gira en torno a la posible participación de Zendaya, aunque su asistencia dependerá de la agenda oficial de la gira promocional.

México se ha consolidado como uno de los mercados más importantes para las producciones de Marvel y Sony Pictures, motivo por el cual las visitas de sus estrellas suelen generar una gran respuesta por parte del público.

Mx - "Spider-Man: Brand New Day" Fan Event. (Photo by AaronP/Bauer-Griffin/GC Images) / AaronP/Bauer-Griffin Ampliar

Una cita imperdible antes del estreno

El fan event llegará apenas unos días antes del estreno oficial de Spider-Man: Un Nuevo Día en las salas de cine mexicanas, programado para el 29 de julio de 2026. La estrategia busca acercar al elenco con los seguidores mexicanos y aumentar la expectativa por una de las películas de superhéroes más esperadas del año.

Para quienes sueñan con ver de cerca a Tom Holland y vivir una experiencia exclusiva del universo de Spider-Man, la recomendación es seguir las redes sociales oficiales de las marcas participantes y estar atentos a las dinámicas, ya que será la única forma de obtener uno de los codiciados boletos gratuitos para este encuentro con el arácnido más famoso del cine.

TE PUEDE INTERESAR: Tom Cruise sorprende con una transformación total en el primer tráiler de “Digger”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu