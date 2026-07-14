Iron Maiden vende el 50% de su catálogo; ¿La banda se encuentra en crisis o por qué tomaron esta decisión?

Iron Maiden, la legendaria banda de heavy metal, ha sorprendido a todos sus fans por la noticia de que han vendido el 50% de su catálogo musical. En todo este espectáculo, está metido uno de los integrantes de ABBA, así que te contamos qué es lo que pasa y por qué tomaron esta decisión tan abrupta.

¿Por qué Iron Maiden vendió el 50% de su catálogo?

La banda Iron Maiden, ha sorprendido al anunciar la venta del 50% de los derechos de su catálogo musical, sin embargo, esto no es un caso para alarmarse.

De acuerdo con fuentes cercanas a la banda, el objetivo no es únicamente beneficioso para la banda económicamente halando, sino asegurar que la historia de Iron Maiden continúe llegando a nuevas generaciones mediante proyectos innovadores. Así que la banda conservará el control creativo sobre su legado, mientras que la editorial BMG (a quien corresponde ahora) seguirá administrando su catálogo musical.

¿Que implica la venta de su catálogo?

La venta del 50% incluye los derechos de publicación, las grabaciones originales y una parte de los derechos relacionados con la marca, imagen y propiedad intelectual de Iron Maiden, abarcando casi toda su discografía. Entre los discos icónicos de los rockstars incluyen:

Iron Maiden (1980)

(1980) The Number of the Beast (1982)

(1982) Piece of Mind (1983)

(1983) Powerslave (1984)

(1984) Somewhere in Time (1986)

(1986) Seventh Son of a Seventh Son (1988)

(1988) Fear of the Dark (1992)

(1992) Brave New World (2000)

(2000) Senjutsu (2021)

¿Quién tendrá ahora los derechos de esa venta del 50% del catálogo musical de Iron Maiden?

El catálogo musical de Iron Maiden fue vendido en acuerdo de todos sus integrantes a la empresa sueca Pophouse Entertainment, reconocida por desarrollar el espectáculo virtual de ABBA Voyage. Y si, la empresa fue cofundada por Björn Ulvaeus, integrante del grupo ya mencionado.

Él ha explicado que Iron Maiden ha construido un universo único con personajes, arte y música que ha conectado con millones de personas durante décadas. Asimismo, señaló que el propósito de esto, es preservar ese legado y encontrar nuevas formas de acercarlo tanto a los seguidores de siempre como a nuevas audiencias, respetando la identidad que ha distinguido a la banda desde sus inicios.

Con esto en manos de ambos, se pretender desarrollar nuevos proyectos inspirados en Iron Maiden, entre ellos ‘Run For Your Lives’, experiencias únicas para fans y un universo centrado en Eddie.