Metroconchas: El pan dulce inspirado en las estaciones del Metro de la CDMX que se volvieron virales

Mx - Metroconchas, qué son y por qué se volvieron virales

La creatividad chilanga volvió a romper internet. Ahora, un nuevo invento gastronómico está dando de qué hablar: las “metroconchas”, un pan dulce inspirado en las estaciones del Metro de la Ciudad de México que se ha vuelto viral en redes sociales.

Este peculiar producto combina dos íconos capitalinos: el tradicional pan de dulce y el sistema de transporte más utilizado de la ciudad.

¿Qué son las metroconchas?

Las metroconchas son una versión intervenida de la clásica concha mexicana, pero con un giro muy original: incluyen los logotipos de distintas estaciones del Metro en su cobertura de azúcar.

Entre los diseños más llamativos están estaciones como:

Bellas Artes

Pantitlán

Universidad

Tacubaya

Chabacano

Zócalo

Cada pieza mantiene el sabor tradicional, pero se transforma en un objeto visual que conecta directamente con la vida diaria en la CDMX.

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¿Quién creó las metroconchas?

Detrás de esta idea está Jonathan Barrera, creador de la panadería Bestcake CDMX, conocida por lanzar productos virales inspirados en la cultura popular mexicana.

Las metroconchas no son su primera creación: también ha hecho conchas temáticas de personajes virales y figuras públicas, lo que ha consolidado su estilo creativo. Las metroconchas se venden en la panadería Bestcake CDMX, ubicada en:

Batalla 5 de Mayo S/N, Iztapalapa, Ciudad de México

Mx - Metroconcha pan dulce inspirado en estaciones del metro Ampliar

¿Cuánto cuestan las metroconchas?

Precio aproximado por pieza: $77 pesos

Paquetes (4 a 6 piezas): desde $310 pesos

Los costos pueden variar dependiendo del diseño o la cantidad.

¿Por qué se hicieron virales?

El éxito de las metroconchas no es casualidad. Este invento conecta con millones de personas porque el Metro de la CDMX es parte fundamental de la vida cotidiana, con una red de más de 190 estaciones y millones de usuarios diarios.

Al llevar esos símbolos al pan dulce, el producto mezcla:

nostalgia

identidad chilanga

cultura urbana

estética “instagrameable”

El resultado es un pan que no solo se come, también se presume en redes.