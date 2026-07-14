SEP propone 17 días sin clases para el ciclo escolar 2026-2027: así perfila el nuevo calendario

La propuesta del calendario escolar SEP 2026-2027 contempla 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria, además de nueve suspensiones oficiales, ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar y periodos vacacionales.

Papás, mamás, alumnos y maestros ya pueden darse una idea de cómo vendría el próximo ciclo escolar. Aunque la Secretaría de Educación Pública todavía no publica el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación, ya hay una propuesta que adelanta las fechas más importantes.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrían 17 días sin clases a lo largo del ciclo escolar, considerando tanto las suspensiones oficiales como las sesiones de Consejo Técnico Escolar.

¿Por qué los alumnos tendrían 17 días sin clases en el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la propuesta, los alumnos dejarían de asistir a la escuela por dos razones:

La primera son los 9 días de suspensión oficial de labores.

La segunda corresponde a las 8 sesiones de Consejo Técnico Escolar.

Entre ambos conceptos suman 17 días sin actividades, sin contar las vacaciones de invierno, Semana Santa y verano.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario SEP 2026-2027: Días sin clases y puentes tentativos para el nuevo ciclo escolar

¿Cuáles son los 9 días oficiales sin clases que contempla la SEP?

Si la propuesta se aprueba sin cambios, estas serían las fechas de suspensión oficial:

Miércoles 16 de septiembre de 2026.

Lunes 2 de noviembre de 2026.

Lunes 16 de noviembre de 2026.

Viernes 25 de diciembre de 2026.

Viernes 1 de enero de 2027.

Miércoles 6 de enero de 2027.

Lunes 1 de febrero de 2027.

Lunes 15 de marzo de 2027.

Miércoles 5 de mayo de 2027.

¿Por qué no hay clases cuando hay Consejo Técnico?

Los Consejos Técnicos Escolares son reuniones en las que directores y maestros aprovechan para organizar actividades, revisar avances académicos y planear el trabajo de los siguientes meses.

Como durante esas jornadas los docentes están en estas reuniones, los alumnos no asisten a clases.

Las ocho sesiones contempladas en la propuesta son:

25 de septiembre de 2026. 30 de octubre de 2026. 27 de noviembre de 2026. 29 de enero de 2027. 26 de febrero de 2027. 30 de abril de 2027. 28 de mayo de 2027. 25 de junio de 2027.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario nuevo SEP 2026-2027: ¿cuándo publican las fechas del siguiente ciclo escolar?

¿Cuándo empieza y termina el ciclo escolar 2026-2027?

Según la propuesta, el próximo ciclo escolar arrancaría el lunes 31 de agosto de 2026 y terminaría el viernes 9 de julio de 2027 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En total, se contemplan 185 días efectivos de clases.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno, Semana Santa y verano?

Además de los 17 días sin clases por suspensiones oficiales y Consejos Técnicos, los estudiantes tendrían los tres periodos vacacionales habituales.

Las vacaciones de invierno serían del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

Las de Semana Santa abarcarían del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Y las vacaciones de verano comenzarían a partir del 10 de julio de 2027, una vez concluido el ciclo escolar.

¿El nuevo calendario de la SEP ya es oficial?

Todavía no. Por ahora, estas fechas forman parte de una propuesta ubicada en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria que deberá ser revisada, aprobada por las autoridades educativas y publicada en el Diario Oficial de la Federación para convertirse en el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027.

TE PUEDE INTERESAR: SEP suspende clases 3 días seguidos: así perfila el calendario escolar 2026-2027 en México