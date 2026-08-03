Hasta 9,000 pesos en 2026: así puedes acceder al Apoyo al Desempleo para el Bienestar en Edomex

Gobierno del Edomex revela cómo solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar de 9,000 pesos. IA

Las personas que perdieron su empleo formal en el Estado de México ya pueden acceder al Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026, un programa social que ofrece un respaldo económico de hasta 9,000 pesos para ayudar a quienes atraviesan una situación de desempleo y buscan reincorporarse al mercado laboral.

La convocatoria 2026 establece que el beneficio consiste en tres pagos mensuales de 3,000 pesos, siempre que la persona beneficiaria cumpla con los requisitos y mantenga vigente su participación en el programa. La iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado de México y está dirigida exclusivamente a residentes de la entidad que hayan perdido su fuente de ingresos por causas ajenas a su voluntad.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2026?

De acuerdo con la convocatoria oficial, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años de edad.

Ser mexicano por nacimiento o naturalización.

Residir en alguno de los municipios del Estado de México.

Haber perdido un empleo formal de manera involuntaria durante los últimos 18 meses.

No contar actualmente con un trabajo formal.

Presentar la documentación solicitada durante el proceso de registro.

Estos son los documentos que debes presentar para solicitar el apoyo

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Formato o solicitud de incorporación al programa.

Documentación que acredite la pérdida del empleo, cuando sea requerida por las autoridades.

Además del apoyo económico, el programa contempla acciones para facilitar la reinserción laboral mediante la vinculación con vacantes y servicios de empleo disponibles en la entidad.

Es importante señalar que las autoridades estatales podrán dar prioridad a personas que enfrenten mayores condiciones de vulnerabilidad económica, siempre conforme a las reglas de operación vigentes.

El registro únicamente puede realizarse a través de los canales habilitados por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría del Trabajo estatal. Las autoridades también recuerdan que el trámite es gratuito y exhortan a la población a no entregar dinero a gestores o intermediarios que prometan asegurar un lugar dentro del programa.

¿Quiénes pueden obtener hasta 9,000 pesos por desempleo en 2026?

Quienes sean aceptados recibirán un apoyo máximo de 9,000 pesos, distribuido en tres exhibiciones mensuales de 3,000 pesos cada una. La permanencia en el programa dependerá del cumplimiento de los lineamientos establecidos por la convocatoria y de la disponibilidad presupuestal.

Si deseas participar, lo recomendable es revisar cuidadosamente la convocatoria vigente, reunir todos los documentos solicitados y realizar el registro dentro de las fechas establecidas por las autoridades mexiquenses para evitar contratiempos durante el proceso.