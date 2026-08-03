Programa Hoy No Circula confirma qué autos no podrán circular este martes 4 de agosto en CDMX y Edomex

Hoy No Circula anuncia qué vehículos descansan este martes 4 de agosto en CDMX y Edomex. IA

Si planeas conducir este martes 4 de agosto de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar las restricciones del Programa Hoy No Circula para evitar multas y contratiempos. De acuerdo con el calendario oficial aplicado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día la medida opera de forma habitual, ya que no se ha activado una contingencia ambiental por ozono.

La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Estado de México que forman parte del programa metropolitano.

¿Qué autos no circulan este martes 4 de agosto?

Este martes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

La restricción aplica durante todo el horario establecido por el programa. En caso de que durante el día se declarara una contingencia ambiental, las limitaciones podrían modificarse conforme a los protocolos de la CAMe. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado medidas extraordinarias para este martes.

¿Qué vehículos sí pueden circular sin restricciones?

Como ocurre de manera habitual, existen vehículos exentos del Programa Hoy No Circula, entre ellos:

Automóviles con holograma 00 y 0 .

y . Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Unidades de emergencia, protección civil y seguridad.

Transporte público autorizado y otros vehículos contemplados en la normatividad vigente.

También pueden aplicar excepciones para algunos vehículos con permisos especiales o destinados a servicios esenciales, conforme a las disposiciones oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente y la CAMe.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los automovilistas que ignoren la restricción del Programa Hoy No Circula pueden ser sancionados por las autoridades de tránsito de la Ciudad de México y del Estado de México.

Además de la multa económica correspondiente, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, por lo que las autoridades recomiendan verificar el calendario antes de salir de casa y considerar alternativas de movilidad en caso de que el automóvil tenga restricción.

El Programa Hoy No Circula tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México mediante la limitación temporal de ciertos vehículos, especialmente aquellos con mayores niveles de emisiones. Durante episodios de mala calidad del aire, la CAMe puede activar el Doble Hoy No Circula, ampliando las restricciones para proteger la salud de la población.