Cuidado con estos errores al lavar tu coche; podrían dañar la pintura de tu carro para siempre

Sigue estas recomendaciones para mantener la carrocería limpia, brillante y en buen estado. IA

Mantener limpio un automóvil no solo mejora su apariencia, también ayuda a conservar la pintura y proteger la carrocería del desgaste provocado por el polvo, la contaminación, la lluvia y los rayos del sol. Sin embargo, algunos hábitos comunes durante el lavado pueden provocar microarañazos, pérdida de brillo e incluso acelerar el deterioro del acabado.

Especialistas en mantenimiento automotriz recomiendan utilizar productos adecuados y seguir un proceso de limpieza correcto para evitar daños innecesarios. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda que, al contratar un servicio de lavado, es importante verificar qué productos utilizan y qué incluye el servicio antes de elegir un establecimiento.

Errores más comunes al lavar el auto

Uno de los errores más frecuentes es utilizar detergentes para platos, jabón para ropa o limpiadores domésticos. Estos productos no están diseñados para la pintura automotriz y pueden eliminar la capa protectora de cera, dejando la superficie más expuesta.

También es un error lavar el coche cuando la carrocería está caliente o bajo la luz directa del sol. El agua y el jabón se secan rápidamente, dejando manchas difíciles de retirar y aumentando el riesgo de afectar el acabado.

Otro hábito que puede causar daños es usar una sola cubeta durante todo el lavado. La suciedad acumulada en la esponja o el guante termina actuando como una lija sobre la pintura, generando pequeñas rayas que con el tiempo reducen el brillo.

Cómo proteger la pintura durante el lavado

Para conservar la pintura en buen estado, lo recomendable es utilizar un shampoo automotriz con pH neutro, guantes de microfibra y dos cubetas: una con agua limpia para enjuagar el guante y otra con la solución jabonosa.

Después del lavado, el vehículo debe secarse con una toalla de microfibra limpia para evitar marcas de agua. También es aconsejable aplicar cera o un sellador de pintura de forma periódica, ya que estos productos ayudan a proteger la superficie frente a los rayos UV, la contaminación y otros agentes externos.

Qué recomienda Profeco al elegir un autolavado

Si prefieres acudir a un establecimiento, Profeco aconseja elegir negocios formales, preguntar qué productos utilizan y confirmar qué servicios están incluidos en el precio antes de autorizar cualquier trabajo adicional. También recomienda verificar que el paquete contratado corresponda con las necesidades reales del vehículo.

Adoptar estas medidas puede marcar la diferencia entre una pintura brillante durante años o una carrocería con desgaste prematuro. Un lavado adecuado no solo mejora la imagen del automóvil, sino que también ayuda a conservar su valor y evita gastos innecesarios en pulidos o repintados.