¿Por qué los frijoles de olla saben mejor al día siguiente? Chefs revelan la razón verdadera

Chefs revelan por qué los frijoles de olla tienen mejor sabor después de una noche en el refrigerador. Getty Images

Los frijoles de olla recién preparados son uno de los platillos más tradicionales de la cocina mexicana. Sin embargo, muchas personas aseguran que su sabor mejora después de pasar una noche en el refrigerador y ser recalentados. Aunque podría parecer una simple percepción, cocineros y especialistas en ciencia de los alimentos explican que existen varias razones detrás de este cambio.

El secreto está en el tiempo de reposo, la concentración del caldo y la forma en que ingredientes como la cebolla, el ajo, el epazote, el chile y la sal continúan integrándose después de apagar la estufa.

El caldo concentra y distribuye mejor todos los sabores

Durante la cocción, los frijoles liberan almidones, proteínas y sólidos vegetales que pasan al agua y forman un caldo con cuerpo. Este líquido no es un residuo: concentra buena parte del sabor del grano y de los ingredientes utilizados durante la preparación.

Cuando la olla reposa varias horas, los sabores de los condimentos se distribuyen de manera más uniforme. La cebolla, el ajo, el epazote y los chiles dejan de percibirse como elementos separados y se integran en un sabor más redondo, profundo y equilibrado.

Además, al recalentar los frijoles se evapora una pequeña cantidad de agua. Esto concentra el caldo y hace que la sal, las especias y los aromas resulten más perceptibles.

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El almidón cambia la textura después de enfriarse

Otra de las razones se encuentra en el almidón. Al cocinarse, los gránulos de almidón absorben agua, se hinchan y ayudan a espesar el caldo. Cuando los frijoles se enfrían, parte de ese almidón se reorganiza mediante un proceso conocido como retrogradación.

Las investigaciones sobre leguminosas indican que el enfriamiento y el recalentamiento pueden aumentar ligeramente la presencia de almidón resistente. Este cambio también modifica la consistencia: el caldo se vuelve más espeso y se adhiere mejor a cada frijol.

Por eso, al día siguiente los frijoles suelen sentirse más cremosos, menos aguados y con una textura mucho más uniforme.

Cómo guardar los frijoles sin poner en riesgo la salud

Para obtener ese mejor sabor es indispensable refrigerarlos correctamente. Los alimentos cocinados no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas y se recomienda colocarlos en recipientes poco profundos para acelerar su enfriamiento.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que las sobras pueden conservarse entre tres y cuatro días en refrigeración.

La conclusión es sencilla: los frijoles saben mejor al día siguiente porque el reposo integra los aromas, concentra el caldo y transforma su textura. No es imaginación: es cocina, tiempo y ciencia trabajando dentro de la misma olla.