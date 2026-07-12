¿Mundial con 64 selecciones? La FIFA analiza implementar más países en próximas copas del mundo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que se evaluará la posibilidad de ampliar el Mundial 2030 a 64 equipos, 16 más que los 48 del 2026. Esto no está decidido, pero se analizará en los comités pertinentes después del torneo actual.

Mundial 2026 / Steph Chambers - FIFA Ampliar

Declaraciones clave de Infantino

Infantino lo dijo en una entrevista con el medio suizo Bluewin.

“Es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de este Mundial.”

“Cuando se organiza un Mundial , es importante organizarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica , sino efectivamente para el mundo entero.”

, es importante organizarlo para todo el mundo, no solo para y , sino efectivamente para el mundo entero.” “Todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se nota que la calidad de los equipos es muy alta y cada vez mayor en todo el mundo.”

También ha mencionado que el éxito del formato de 48 equipos en 2026 estadios llenos, gran interés global abre la puerta a más expansión.

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Contexto y antecedentes

El Mundial 2026, EE.UU., México y Canadá ya es el primero con 48 selecciones.

2026, EE.UU., y Canadá ya es el primero con 48 selecciones. Una propuesta formal para llegar a 64 equipos en 2030 vino de la CONMEBOL en 2025.

en 2025. El Mundial 2030 se jugará en seis países y tres continentes: Marruecos , Portugal y España como sedes principales, más partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay por el centenario.

se jugará en seis países y tres continentes: , y como sedes principales, más partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay por el centenario. Con 64 equipos habría 16 grupos de 4, más partidos, alrededor de 136 en total y mayor participación de selecciones de África, Asia, Concacaf y otras confederaciones.

Aficionado con la Copa del Mundo / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Muchos ven esto como una oportunidad para que más países como Italia, que no clasificó al 2026 sueñen con participar y desarrollen su fútbol. Críticos advierten que podría diluir la calidad con más partidos desequilibrados, sobrecargar a los jugadores y complicar la logística en un torneo ya muy distribuido. La FIFA priorizará el análisis post-2026.