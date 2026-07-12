FIFA venderá el pasto de la gran final del Mundial 2026

La FIFA está vendiendo fragmentos del césped del estadio donde se jugará la Final del Mundial 2026 como piezas de colección.

Estadio Nueva Jersey Mundial 2026 / Patrick Smith - FIFA Ampliar

La Final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, Estadio de Nueva Jersey. La FIFA ofrece trozos del césped que se usará en ese partido, preservados en acrílico premium. Las ventas están abiertas en la tienda oficial de FIFA, pre-órdenes, y los envíos se realizarán solo después de la Final.

¿De qué se trata la dinámica?

Formato: Cubos de césped y suelo auténticos encapsulados en resina, acrílico para preservación. Cada pieza incluye un certificado de autenticidad con logo oficial, nombre del estadio, fecha de la Final y resultado del partido.

Pasto estadio nueva jersey Ampliar

Dimensiones base: Aproximadamente 17.5 × 17.5 × 17.5. Ediciones y precios en USD, limitadas a 2.026 piezas por edición. Foundation Edition: $450, incluye el cubo de césped + USB con video/film de autenticidad. Presentado en caja premium con detalles UV.

Otras ediciones intermedias: $900 y $1,200. Hero Edition: Hasta $3,000. Incluye cubo más grande, boleto souvenir grabado en metal, mini réplica de balón de la Final y trofeo de cristal.

Contexto y reacciones

Esta iniciativa busca generar ingresos adicionales, se estima más de 11 millones de dólares en total. Forma parte de la comercialización del torneo, que ya ha recibido críticas por precios altos de boletos y hospitalidad.

Fabricado en colaboración con empresas como KeepStub

Similar a ventas previas de césped de finales de otros eventos.

Gianni Infantino / Eva Marie Uzcategui - FIFA Ampliar

Puedes comprar directamente en la tienda oficial FIFA Store buscando “Piece of the Pitch”. Los precios y disponibilidad pueden variar; revisa el sitio para stock actual. Es un artículo exclusivo para coleccionistas, pero ha generado debate por su costo.