Lionel Messi hace historia: la nueva marca del argentino en Mundiales

Lionel Messi volvió a agrandar su leyenda en la Copa del Mundo 2026. Durante el partido de Argentina frente a Suiza en los cuartos de final, el capitán albiceleste registró su asistencia número 10 en la historia de los Mundiales.

Argentina vs Suiza: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 / Omar Vega Ampliar

El argentino es el único futbolista con doble dígito de pases de gol desde que se lleva este registro de manera oficial en 1966. Cifra que coloca a Messi en la cima de una lista integrada por varias leyendas del futbol mundial como Maradona y Pelé.

Messi sigue ampliando su legado en la Copa del Mundo

La nueva marca confirma el impacto que Lionel Messi ha tenido en los Mundiales desde su debut en Alemania 2006. A lo largo de seis ediciones, el capitán argentino ha conseguido aportar al menos una asistencia en cada una de ellas, reflejando una extraordinaria regularidad al más alto nivel del futbol internacional.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026 / Soccrates Images Ampliar

Este nuevo récord se suma a una larga colección de marcas históricas conseguidas por el delantero en las Copas del Mundo. Además de ser el jugador con más partidos disputados y el máximo goleador en la historia del torneo, ahora también puede presumir ser el mejor asistente desde que existen registros oficiales de esta estadística.

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A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo el eje futbolístico de la Selección de Argentina en busca de un nuevo título mundial. Ahora con 10 asistencias, el capitán albiceleste suma otro récord a una carrera que continúa escribiendo capítulos inolvidables.

Máximos asistidores de la historia de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina): 10

Diego Armando Maradona (Argentina): 8

Pierre Littbarski (Alemania): 7

Grzegorz Lato (Polonia): 7

Thomas Häßler (Alemania): 6

Francesco Totti (Italia): 6

David Beckham (Inglaterra): 6

Bastian Schweinsteiger (Alemania): 6

Pelé (Brasil): 6

*Las asistencias se registran desde el Mundial de 1966

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Las asistencias de Lionel Messi en cada Copa del Mundo