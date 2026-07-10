México jugaría ante Cabo Verde en el Estadio Banorte

Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial 2026 enamoró a miles de aficionados en todo el mundo y podría jugar en la Ciudad de México.

Vozinha en el encuentro contra Argentina / Simon Stacpoole/Offside Ampliar

¿Cómo le fue a Cabo Verde en el Mundial?

Debutó en una Copa del Mundo contra España en Atlanta, y a pesar de las predicciones, Cabo Verde aguantó el dominio de La Roja y con Vozinha salvó 7 disparos.

Empataron ante Uruguay 2 por 2. El primer gol de la selección en un Mundial fue hecho por Kevin Lenini, mientras que Hélio Varela igualó el marcador. También dividieron puntos contra Arabia Saudita en su último juego de la fase de grupos.

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Con tres unidades, le bastó a Cabo Verde para jugar los Dieciseisavos de Final, se enfrentó a Argentina en Miami. Llevaron el encuentro a tiempo extra, pero no pudieron empatar el juego después del tercer tanto de La Albiceleste.

A pesar de caer después de cuatro partidos en la Copa del Mundo, recibieron como héroes a la selección en Cabo Verde.

¿Dónde y cuándo jugaría la Selección Mexicana ante Cabo Verde?

De acuerdo con el periodista de TV Azteca, David Medrano, la FMF ya estaría viendo la posibilidad de que Cabo Verde dispute un juego en la capital del país.

Festejo de Sidny Lopes Cabral tras su gol a Argentina / Leonardo Fernandez - FIFA Ampliar

El partido amistoso se jugaría en el Estadio Banorte a mediados de agosto y serviría como parte de la preparación de la Selección Mexicana para la Copa Oro.

Al igual que contra Portugal, la intención de la federación es que Cabo Verde viaje con los jugadores que disputaron el Mundial 2026, en especial el arquero Vozinha.