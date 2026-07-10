Mundial 2038: ¿Qué necesita México para volver a ser sede de una Copa del Mundo?

México podría albergar otra Copa del Mundo en el año 2038, por la rotación continental que maneja la FIFA, le tocaría a un país o países de la CONCACAF organizar el mayor evento deportivo del mundo.

Aficionados mexicanos previo al juego ante Inglaterra / Jam Media Ampliar

Aunque fue todo un éxito el Mundial 2026 en Norteamérica, se necesitan algunas cuestiones para que una Copa del Mundo vuelva a suelo azteca.

¿Qué se necesita para que México albergue su cuarto Mundial?

México no podría organizar una Copa del Mundo por su cuenta, por lo que se tendría que juntar otra vez con Estados Unidos, aunque también se habla de que podría lanzar una candidatura con países del Centroamérica.

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Primero, el Mundial tendría que ser de 64 selecciones, algo que últimamente se ha rumoreado. Con los nuevos estadios que se están construyendo en Estados Unidos, en especial para equipos de la NFL, México serviría para albergar algunos juegos de la fase de grupos y de las primeras rondas de eliminación para quitarle esa carga al país estadounidense.

Aunque también hay otros factores antes de que se considere a México como posible candidata al Mundial 2038. Como el reconocimiento exitoso de esta Copa del Mundo tanto en asistencia como en economía.

Fans en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México / James Manning - PA Images Ampliar

También mantener la infraestructura de los estadios utilizados en este Mundial y mejorar los recintos e instalaciones de todos los equipos mexicanos.

En caso de compartir la candidatura con países del sur, los estadios de México tendrían que ser renovados, con excepción del Estadio Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey por las normas que pide FIFA:

Estadios de al menos 40,000 espectadores para partidos de fase de grupos y eliminatorias de Dieciseisavos y Octavos.

60,000 para Cuartos y Semifinales, mientras que para la Final, mínimo 80,000 espectadores.

Especificaciones de tecnología, superficie y medidas del terreno de juego.

Infraestructura en pantallas, iluminación.

Áreas de trabajo, prensa y hospitalidad.

Accesibilidad y seguridad en las sedes.

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¿Que países albergarán los Mundiales de 2030 y 2034?

La siguiente Copa del Mundo será compartida entre Sudamérica y Europa, todo esto por la celebración de los 100 años del primer Mundial. Se llevará a cabo en Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Portugal y Marruecos.

Mientras que en 2034, será Arabia Saudita, por sus estadios nuevos y tecnológicos, la FIFA lo eligió para organizar su primer Mundial.