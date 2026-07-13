Francia vs España EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la Semifinal del Mundial 2026

Francia y España disputarán el primer boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026, rememorando la semifinal de la Euro 2024, donde la ‘Furia Roja’ se quedó con el triunfo de la mano de Lamine Yamal. Esta vez, ‘Les Blues’ llegan como favoritos por su poder ofensivo.

Celebración de la Selección Francesa después del gol de Kylian Mbappé / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf Ampliar

Uno de los clásicos actuales del fútbol europeo nos brindará un nuevo capítulo para recordar. Francia y España vuelven a tener los ojos del mundo encima para jugarse el pase a la final de la Copa del Mundo ante el ganador entre Inglaterra y Argentina.

¿Cuántos goles lleva Francia en el Mundial? La temible ofensiva liderada por Mbappé

Uno de los puntos fuertes de Francia en esta Copa del Mundo es su ataque explosivo y contundente. Tienen el mejor registro goleador en el torneo, con 16 tantos. Además, dejó la sensación en varios partidos de que pudieron marcar aún más goles si lo hubieran buscado.

Kylian Mbappé sigue destrozando marcas en la competencia, con 8 goles anotados en la actual edición y 20 en total, está a la caza del récord histórico de goles en Mundiales, solo detrás de Lionel Messi, quien llega a estas semifinales con 20 tantos.

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Las variantes ofensivas que tiene Didier Deschamps en su plantilla son la envidia del resto de selecciones. Además de contar en su cuadro titular con Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise, en el banquillo tienen nombres como Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram y Rayan Cherki. La profundidad de su plantilla puede ser un factor determinante en partidos que se pueden alargar hasta los 120 minutos.

Sin dudas, el conjunto francés es el más constante de los últimos años. Esta será su tercera semifinal consecutiva y además buscan que también sea su tercera semifinal consecutiva con triunfo, disputando así su tercera final al hilo, empatando la racha con Alemania (1982, 1986, 1990) y Brasil (1994, 1998, 2002).

Festejo de España tras la anotación de Mikel Merino / Maja Hitij - FIFA Ampliar

Posibles alineaciones

Francia (4-2-3-1):

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Kone; Désire Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé.

España (4-2-3-1):

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

¿Por qué España tiene la mejor defensa del Mundial 2026?

Uno de los puntos clave para que España esté de vuelta en la contienda por la Copa del Mundo es su implacable sistema defensivo. Los dirigidos por Luis de la Fuente apenas recibieron 1 gol en todo el torneo (vs Bélgica) y es uno de los equipos con menos remates recibidos en toda la competición.

El trabajo en el medio campo con Rodri, Fabián Ruíz, Pedri y Dani Olmo han hecho de la Furia Roja un equipo difícil de hacer daño, pues la posesión del balón siempre está en sus pies. Contra Bélgica tuvieron un 68% de posesión y contra Portugal el 56%, lo que inhabilitó a sus rivales ofensivamente.

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España buscará volver a jugar una final de Mundial después de 16 años y una generación que quedará en el recuerdo como una de las mejores en la historia, pero con la deuda de no pasar de octavos de final desde entonces.

¿Dónde y a qué hora ver Francia vs España, semifinal del Mundial 2026?