Histórica multa a la FMF: La millonaria sanción por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por irregularidades en el FAN ID

La millonaria sanción por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por irregularidades en el FAN ID / Cristopher Rogel Blanquet

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) recibió una fuerte denuncia sanción económica: 42 millones 849 mil 95 pesos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La multa se debe a graves irregularidades en el tratamiento de datos personales de los aficionados a través del sistema FAN ID, implementado para el acceso a estadios.

Mikel Arriola y Gianni Infantino / Antonio Torres - FIFA Ampliar

Esta resolución marca un precedente en la protección de datos biométricos en el deporte mexicano y resalta la importancia de cumplir con la normativa federal en materia de privacidad.

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¿Qué sucedió exactamente?

Detalles de las infracciones Según el documento oficial, la FMF cometió dos infracciones principales:

Falta de información adecuada — No se informó claramente a los aficionados que los datos biométricos como fotografías faciales tienen carácter de datos personales sensibles. Ausencia de consentimiento expreso — No se obtuvo el consentimiento por escrito y de forma explícita para el tratamiento de estos datos. Marcar una casilla en un sitio web no cumple con los requisitos legales.

La autoridad consideró también el principio de licitud y responsabilidad en el manejo de la información, así como la gravedad de las violaciones y la capacidad económica de la FMF al calcular el monto de la multa a la FMF.

El sistema FAN ID y su propósito El FAN ID fue creado para combatir la violencia en los estadios mediante la identificación de aficionados. Sin embargo, su implementación generó cuestionamientos desde el principio respecto al manejo de datos sensibles. Esta multa refuerza que las buenas intenciones no eximen del cumplimiento estricto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa a la FMF Ampliar

Esta sanción no solo representa un golpe económico a la FMF, sino un recordatorio claro para todas las instituciones deportivas: los datos de los aficionados no son un recurso gratuito. En una era de digitalización masiva, el respeto a la privacidad debe ser prioritario. • ¿Fue el FAN ID una herramienta efectiva contra la violencia en el fútbol o generó más controversia que soluciones? • ¿Cómo impactará esta multa en la organización de eventos como la Copa del Mundo 2026, donde México fue una de las sedes?

La FMF tiene derecho a impugnar la resolución, pero el mensaje es contundente: la transparencia y el cumplimiento legal ya no son opcionales. Por lo tanto, si eres usuario del FAN ID o planeas asistir a partidos de la Liga MX, revisa siempre las políticas de privacidad y exige claridad sobre cómo se usan tus datos. Organismos como la Secretaría Anticorrupción demuestran que hay mecanismos para proteger los derechos de los ciudadanos frente a grandes instituciones.