Mundial 2026: ¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Jayden Adams?

Jayden Adams, mediocampista sudafricano de 25 años del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional Bafana Bafana, falleció el 11 de julio de 2026 en Ciudad del Cabo, posterior al Mundial 2026.

Muere Jayden Adams, seleccionado de Sudáfrica en el Mundial 2026 Ampliar

Su cuerpo fue encontrado en una residencia en el barrio de Schotschekloof, centro de Cape Town. La policía abrió una investigación, pero la causa oficial de la muerte aún no se ha determinado ni se ha hecho pública.

¿Cuál fue la conexión con el fallecimiento de su abuela?

Su abuela, Marianna Adams de 72 años, murió el 17 de junio de 2026 en un hospital de Stellenbosch, un día antes del partido de Sudáfrica contra Chequia en el Mundial 2026.

Jayden Adams / Icon Sportswire Ampliar

Adams jugó y fue titular en ese encuentro, empate 1-1, pese al duelo. Más tarde expresó: “Mis piernas jugaban, pero mi corazón estaba en el cielo con ella. Ella es la razón por la que estoy aquí. Usar el verde y oro significaba todo para ella”.

La SAFA que es la Asociación de Fútbol de Sudáfrica confirmó el fallecimiento y expresó condolencias. Adams continuó en el torneo, participando en los tres partidos de la fase de grupos.

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La reciente pérdida de su abuela se menciona frecuentemente como un factor de estrés emocional. Su pareja, Aqueelah Adendorf, compartió que Adams luchaba con la depresión desde entonces, no comía bien y no parecía él mismo en las llamadas durante el Mundial.

¿Qué circunstancias y especulaciones se han dado a conocer?

La policía de Ciudad del Cabo investiga las circunstancias. No hay comunicado oficial sobre suicidio, envenenamiento por comida u otras causas.

En redes y algunos medios circulan rumores, pero autoridades y familiares piden no especular y respetar el duelo. El ministro de Deportes , Gayton McKenzie, lo enfatizó.

, Gayton McKenzie, lo enfatizó. No hay confirmación de autopsia ni resultados públicos al momento.

Reacciones y legado

El Sindicato de Jugadores de Sudáfrica, Mamelodi Sundowns , Bafana Bafana , FIFA y clubes internacionales expresaron condolencias. Inglaterra guardó un minuto de silencio.

, , y clubes internacionales expresaron condolencias. guardó un minuto de silencio. Adams jugó 13 partidos con la selección y fue clave en la campaña histórica de Sudáfrica en el Mundial 2026 .

en el . Su pareja publicó un emotivo tributo en Instagram con fotos de la pareja.

Este es un caso en desarrollo. La investigación policial sigue activa y se espera más información oficial sobre la causa. Mis condolencias a la familia y al fútbol sudafricano.