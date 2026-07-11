Breel Embolo rompe en llanto tras ser expulsado ante Argentina por simular una falta

El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más tristes del torneo. El delantero suizo, Breel Embolo, abandonó el terreno de juego entre lágrimas después de ser expulsado por la simulación de una falta, decisión que cambió el desarrollo del partido y generó polémica.

Argentina vs Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 / Daniela Porcelli Ampliar

La acción ocurrió en la segunda mitad, cuando Embolo cayó tras una disputa con Leandro Paredes. En primera instancia, el árbitro, Joao Pinheiro, señaló la infracción y mostró tarjeta amarilla al mediocampista argentino. Sin embargo, desde la cabina del VAR llamaron al silbante para revisar la jugada, ya que las repeticiones mostraron que el contacto no existió y que el atacante suizo había iniciado la caída antes de cualquier roce.

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Tras observar las imágenes en el monitor, el silbante modificó su decisión. Retiró la amonestación a Paredes y sancionó a Embolo por simulación, mostrándole la tarjeta amarilla. Como el delantero ya había sido amonestado previamente, recibió la segunda cartulina y fue expulsado, dejando a la selección suiza con un hombre menos en un momento clave del encuentro.

¿Era correcta la expulsión de Breel Embolo?

La acción provocó numerosas reacciones debido a que se trató de una de las primeras expulsiones derivadas de la revisión de una simulación, luego de los cambios arbitrales implementados para el Mundial 2026. De acuerdo con el reglamento, fingir una falta para engañar al árbitro constituye una conducta antideportiva y debe castigarse con tarjeta amarilla. Al tratarse de una segunda amonestación, la consecuencia fue la expulsión del atacante suizo.

Breel Embolo Suiza Mundial 2026 / Michael Regan - FIFA Ampliar

Mientras abandonaba la cancha, las cámaras captaron a Breel Embolo completamente desconsolado. El delantero rompió en llanto, consciente de que dejaba a Suiza con diez hombres en un partido decisivo por el pase a las semifinales. Compañeros de equipo y miembros del cuerpo técnico intentaron consolarlo antes de que ingresara al túnel rumbo a los vestidores.

Las imágenes del atacante suizo rápidamente se viralizaron en redes sociales y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la jornada. Mientras algunos aficionados respaldaron la decisión arbitral al considerar evidente la simulación, otros cuestionaron que una jugada de ese tipo terminara afectando el rumbo de un partido de Copa del Mundo.