El inesperado “efecto Mundial” que pacificó las calles de la CDMX en junio

El mes de junio de 2026 cerró como el periodo con menos homicidios dolosos en la Ciudad de México en los últimos 15 años, registrando una disminución del 31% en este delito. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, destacó que este logro coincidió con el desarrollo del Mundial 2026.

A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, donde suelen incrementarse los índices delictivos, en la Ciudad de México se tradujo en una reducción de la violencia y un saldo logístico completamente blanco.

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¿Qué resultados dejó el operativo del Mundial 2026?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el secretario puntualizó que la Copa del Mundo no generó ningún contratiempo en la ciudad, pues el personal de organización y los equipos arribaron sin demoras y se garantizó la seguridad en todos los espacios públicos.

Vázquez Camacho calificó la gestión del operativo como un éxito, resaltando que la estrategia demostró que es posible conectar de manera eficiente la movilidad urbana con eventos de gran magnitud, logrando por primera vez que más del 70% de los asistentes utilizara el transporte público para llegar a los estadios.

Al aire // ¿Cuál es el balance final del operativo de seguridad durante la Copa del Mundo?



Así lo respondió @PabloVazC #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio . pic.twitter.com/LGO2LOqcyc — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 14, 2026

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¿Qué cambios habrá para futuros eventos masivos?

Como parte de las lecciones que dejó la justa deportiva, la dependencia capitalina proyecta la creación de un área especializada en la planeación y organización de eventos masivos, impulsada por la jefatura de gobierno.

Esta nueva estructura busca capitalizar el conocimiento adquirido y las metodologías implementadas en el cuidado perimetral y operativo de los recintos, detalló el secretario, considerando que la Ciudad de México se ha consolidado como un referente de entretenimiento y deportes en el continente.

Agregó que se mantendrán conversaciones con la Liga MX para evaluar la viabilidad de replicar algunos de estos mecanismos de seguridad en partidos locales de alto riesgo.

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