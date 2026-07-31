“Decisión sensata”: Especialista explica por qué repetir el examen de la UNAM beneficiará a quienes no hicieron trampa

En entrevista con Karla Santillán el abogado constitucionalista, politólogo e investigador Javier Martín Reyes dijo que es una decisión sensata y razonable repetir el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las vías para la trampa de un examen de este tipo eran muy grandes.

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“Por buenas razones se intentó hacer un examen a distancia, porque eso permite que personas de toda la república, una alumna, un alumno de Tijuana, de Mérida, para quien sería muy costoso trasladarse a la Ciudad de México para presentar el examen de manera presencial, pues gracias a esa modalidad de distancia se tuvo esa oportunidad”. — Javier Martín Reyes, abogado, politólogo e investigador

Reyes comentó que como el espacio para hacer trampa se va a reducir el puntaje mínimo para entrar bajará y quienes ya pasaron el primer examen con los puntos requeridos de manera honesta tienen enormes posibilidades de volver a quedar.

¿Qué impacto tendrá el examen de control para los aspirantes?

El especialista comentó que es una buena señal que se anunciará la salida de la secretaria general de la UNAM Patricia Dávila y no porque tuviera una mala gestión en términos generales, pero estaba encargada del área que realizó del proceso de admisión y es evidente que el modelo que se implementó no dio buenos resultados; la Universidad manda una señal de que hay consecuencias al interior y las personas encargadas se tienen que hacer responsables.

“Las personas que entraron a la buena, pues van a tener que presentar un examen que no estaba contemplado originalmente, eso claro que genera una afectación, pero sí creo que el beneficio es muchísimo mayor, porque con este <b>examen de control</b>, donde van a participar los mejores puntajes, pues sí vamos a tener una mayor certeza de quiénes tienen el mayor mérito para ocupar alguno de los escasísimos lugares que hay en la UNAM”. — Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, politólogo e investigador

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¿Qué irregularidades detectó la UNAM en el proceso de admisión?

Reyes informó que los análisis arrojaron un gran número de personas que hicieron trampa o que recibieron algún apoyo indebido, como el uso de la inteligencia artificial (IA), preguntas que circularon en redes sociales, hasta delitos graves como suplantación de identidad.

“Este es un mecanismo donde vamos a ver mucha autoselección, seguramente muchas personas que hicieron trampas, sobre todo quienes hicieron una trampa así muy burda como suplantación de identidad, pues muy probablemente ni se van a presentar al examen… esos aspirantes que legítimamente hoy están afectados, molestos y dicen yo ya saqué 115 puntos y me costó muchísimo trabajo bueno, la buena noticia es que muy probablemente van a sacar un puntaje similar”. — Javirr Martín Reyes, abogado constitucionalista, politólogo e investigador

El especialista concluyó que la UNAM nunca va a poder absorber la totalidad de la demanda de educación universitaria, apenas tiene el 8 por ciento de la matrícula de universidades públicas en el país por eso es buen momento para reflexionar sobre la calidad y el acceso a otras instituciones que también se pagan con recursos del Estado mexicano.

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