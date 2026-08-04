Con Territorium Life, la vulnerabilidad está abierta: Claudio Ochoa

El periodista y conductor de Latinus Diario, Claudio Ochoa compartió el nivel de vulnerabilidad de Territorium Life, empresa implicada en la controversia del concurso de selección de la UNAM, y afirma que sus plataformas son como “una casa con las puertas abiertas y el letrero de pase usted a robar”.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warquentin, el también columnista de El Universal, detalló que su fuente, le compartió que en 2020, durante la pandemia, Territorium Life le habría desarrollado un sistema a la Universidad de Nuevo León, su fuente, sin ser experto se metió a la plataforma, y le confesó; “revisé los exámenes y me robé las respuestas”.

Claudio señaló que lego de dicho contrato vino otro con el gobierno del Estado de México, con la Universidad Digital a la que Territorium no le entrega lo que promete y el caso está abierto.

Y vinieron más proyectos como el del Conalep y con el Consejo de la Judicatura Federal, “lo grave es que el gobierno de la presidenta Sheinbaum echó a andar una plataforma que se llama Saberes en donde cualquiera puede entrar a tomar cursos que son buena parte aportados por universidades de prestigio de este país como el Tec de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, en fin, la Benemérita de Puebla y además Centros Médicos como el Hospital Civil de Guadalajara”.

Al consultar con otras fuentes, Claudio afirmó:

No puede ser que esto exista, es como si queseras entrar a robar a una casa que tiene las puertas abiertas”. —

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Durante el fin de semana el periodista se dio a la tarea de hacer más ejercicios “y resultó facilísimo, nos certificamos en el curso de inteligencia artificial, existe otro de certificación para vacunación de menores y para adultos mayores”.

“Pensando que pedirían al menos la cédula profesional ya que son enfocados a la salud, entramos y resulta que el sistema nos lo permitió, seguimos acreditamos a la presidenta Sheinbaum en un curso de corrupción y a Territorium Life en ciberseguridad ”.

#AlAire | @ClaudioOchoaH, periodista y conductor de Latinus en #AsíLasCosasW con @warkentin.



🔴Territorium Life, empresa que vendió a la @UNAM_MX el software para el examen de admisión en línea fallido está detrás de una operación de cursos vulnerables: se brindan a través de… https://t.co/cpuv4Puw7k — Así Las Cosas (@asilascosasw) August 4, 2026

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Luego de la publicación y una par de horas después quiso verificar si los certificados tenían validez, y “todos los certificados estaban cancelados”.

Sin embargo, señala que hay mucha gente e incluso profesores que de la universidad a distancia que obligan a los jóvenes a que hagan los cursos que son “muy fácil de saltar y hacer trampa”.

Hasta el momento de esta publicación, dijo, “no hay respuesta ni postura” de los implicados, ni de las universidades que certifican la aprobación de los cursos.

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