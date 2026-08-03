Migración en Ceuta: países de Europa se suman a la extrema derecha de España en rechazo de miles de migrantes marroquíes

La migración en Ceuta, es un fenómeno complejo que se da principalmente entre el 30 de julio y el 1 de agosto, sus factores son estructurales de atracción y expulsión, de aquello que obliga a salir de un país en determinado contexto, en este caso, no fue una migración gradual, no corresponde ni siquiera a otros hechos ocurridos en el mismo sitio en otras ocasiones en el enclave español en territorio marroquí; en esta ocasión se habla de 40 a 60 mil personas que buscan un mejor nivel de vida y sobre todo un contexto de paz, señaló el internacionalista Mauricio Meschoulam.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, Meshoulam puntualizó que hay fenómenos combinados en la situación que se vine en Ceuta; entre ellos “el papel de las redes sociales luego de que el Tribunal Supremo Español habría emitido el 8 de julio un fallo señalando que las personas que ingresaban por mar a territorios español no podían ser devueltas inmediatamente”.

En redes sociales se fue formando “la idea de que las fronteras se encuentren abiertas, se empieza a convertir en un fenómeno masivo, con el rol de las redes de tráfico de personas y la presunta relajación de control de las autoridades marroquíes como para mandarle un mensaje político a España”.

Y aunque reconoció que “esto no puede ser demostrado, no hay evidencia, pero sí hay un historial de parte de Marruecos del uso del fenómeno migratorio como medio de presión”.

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El internacionalista recordó que “Marruecos tiene una disputa enorme con Argelia quien apoya un frente independentista del Sahara y que Marruecos reclama como suyo. Por lo que en 2021, cuando 8 mil migrantes ingresaron en Ceuta, hubo un reconocimiento expreso por parte de Marruecos contra España”, quien habría recibido al líder del frente del Sahara en su territorio para un tratamiento médico.

Las posturas de los partidos antiinmigrantes se multiplican en España señalando “las hordas de migrantes vienen y nos invaden, cruzan nuestras fronteras y no estamos dispuestos a aceptarlo”. Y que no solo España los partidos de extrema derecha ya están utilizando el fenómeno contra Pedro Sánchez.

Finalmente, compartió que recientemente se dio a conocer el Índice de Paz Global y que la brecha entre los más y los menos se está ensanchando cada vez más y que son esas condiciones de paz las que hacen a miles buscar un mejor espacio.

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