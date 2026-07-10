Vínculos con el narco e incertidumbre: El duro panorama de la relación México-EU

La analista María Scherer informó que la relación entre México y Estados Unidos por muy mala que sea es “indisoluble” dada la cercanía entre ambos países, aunque será una relación pragmática, aumentará la presión por parte de Estados Unidos en el tema de seguridad y narcotráfico y las negociaciones serán más duras cada vez, así lo dio a conocer en Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.

“Trump y Sheinbaum no pueden romper… Creo que no hay manera de no sostener la cooperación en comercio o en migración, los dos gobiernos se necesitan mutuamente”. — María Scherer, analista

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El analista Mauricio Merino comentó que entre México y Estados Unidos existe una relación inevitable, Sheinbaum cambió la estrategia y hubo un giro estratégico dejando atrás “la cabeza fría” aumentando el costo para el país norteamericano; es un hecho la ruptura de la continuidad por la serenidad con la que debió abordarse el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) afectando una economía muy lastimada agregando mayor incertidumbre por lo menos en el ámbito público principalmente por la honestidad del Gobierno de México y sus vínculos con carteles y lideres asociados con narcotraficantes.

¿Qué panorama prevén para Morena y la relación bilateral?

Sobre el futuro de Morena Scherer dijo que si manejan la crisis como lo han hecho hasta ahora y si caen más políticos morenistas va a aumentar el desgaste político; además el impacto podría ampliarse si en los procesos judiciales de Estados Unidos hay nuevas pruebas.

La analista comentó que en algunas ocasiones se ha atribuido al gobierno actual problemas heredados del sexenio anterior tratando a Sheinbaum como la continuidad del proyecto obradorista que en gran parte lo es, aunque la presidenta de México ha buscado imprimir un estilo propio en la gestión de la relación bilateral con Estados Unidos con respuestas más técnicas e institucionales sin romper los principios de la Cuarta Transformación.

“El miedo, por más que hasta hoy sea especulativo, es que Estados Unidos venga y extraigan a Rocha como lo hicieron también en su momento con Zambada, ese es el gran temor, pero a la vez no hay nada o no hay mucho que Claudia Sheinbaum pueda hacer si Trump y su gobierno están determinados a seguir bajo esta línea y a intervenir de manera pues ya muy directa”. — María Scherer, analista

¿Qué contradicción señalaron sobre la política exterior?

Merino puntualizó que Sheinbaum volvió a explicar que cuando alguien se mete a territorio ajeno se debe romper la relación diplomática y puso como ejemplo el tema de Ecuador y es exactamente lo que paso con la detención de “El Mayo” Zambada porque ingresaron a territorio mexicano, por eso el reclamo, “en sana lógica, si lo hizo con Ecuador, lo tendría que hacer con los Estados Unidos”.

“Obviamente no puede romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y entonces la contradicción es flagrante, es decir, es una posición de debilidad grande, como la que yo aprecio, con la lucha contra la corrupción. Se dice que se lucha contra la corrupción, pero se protege a todos los que están metidos hasta el hueso o con los problemas económicos que está viviendo el país… La política interior se está desgajando por los errores de la política exterior”. — Mauricio Merino, analista

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️El gobierno le da un golpe a los de Ayotzinapa, dice que el Ejército no tuvo nada que ver y que ni siquiera son 43, sino 40.



➡️Siguen los enredos por el piloto que se llevó al Mayo Zambada.



➡️Y el fin de la tregua en Irán… que no es el… pic.twitter.com/uuklXqUWQe — W Radio México (@WRADIOMexico) July 10, 2026

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