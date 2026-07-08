Mientras negocia el T-MEC, Marcelo Ebrard impulsa el nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea

La modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea recibió el respaldo del Parlamento Europeo, un paso que acerca la entrada en vigor del nuevo marco comercial y que, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, podría concretarse durante este mismo año.

Así la votación en el Parlamento Europeo a favor del Acuerdo Modernizado con México : pic.twitter.com/tCyRtmCu92 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2026

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¿Qué implica la aprobación del Acuerdo Global con la Unión Europea?

Desde Washington D.C., donde participa en reuniones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el funcionario destacó que la aprobación representa una noticia positiva para el país y recordó que el proceso fue impulsado tras la visita a México de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las conversaciones sostenidas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard señaló:

“En Washington DC ya por iniciar los labores de hoy. Comentarles que se aprobó ya por parte de la Unión Europea la modernización del tratado que tenemos con ellos. ¿Recordarán ustedes que recibimos la visita de Ursula von der Leyen hace poco? Para tener una conversación y ultimar detalles y firmar este documento tan importante con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, el asunto es de que ella se aprobó, lo cual quiere decir que este año probablemente ya lo tengamos en funcionamiento.” —

Buenas noticias hoy : pic.twitter.com/sxXvNzKCuM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2026

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¿Qué beneficios traerá para las exportaciones mexicanas?

El titular de Economía aseguró que la modernización del acuerdo abrirá nuevas oportunidades para las exportaciones mexicanas.

“Es una buena noticia para México. Esperamos aumentar exportaciones agropecuarias, pero también de industria automotriz, autopartes y de otros sectores. Es una buena noticia. Que tengan muy buen día, y les mantengo informados cómo me va acá en Washington. Saludos.”

La aprobación del Parlamento Europeo allana el camino para fortalecer tanto la relación política como los vínculos comerciales entre México y la Unión Europea. El Acuerdo Global Modernizado sustituirá al marco vigente desde el año 2000 e incorpora nuevas disposiciones en materia de comercio, desarrollo sostenible, combate a la corrupción y cooperación institucional.

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¿Qué cambios contempla el nuevo acuerdo?

Además, los eurodiputados aprobaron un acuerdo comercial interino que permitirá aplicar de forma anticipada las disposiciones comerciales que son competencia exclusiva de la Unión Europea, sin esperar a que todos los Estados miembros concluyan el proceso de ratificación del Acuerdo Global Modernizado.

Entre los principales beneficios previstos destacan la eliminación de prácticamente todos los aranceles pendientes entre ambas partes, la protección en México de 568 indicaciones geográficas de productos agroalimentarios europeos y un mayor acceso de empresas de la Unión Europea a los mercados de contratación pública en entidades mexicanas.

El Parlamento Europeo también subrayó que la asociación estratégica con México cobra mayor relevancia en el contexto internacional actual, al considerar que el acuerdo fortalece el compromiso con el Estado de derecho, los derechos humanos, la transparencia, el combate a la corrupción y la defensa del sistema multilateral de comercio.

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