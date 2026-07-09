Sheinbaum insiste a EE.UU. detener el tráfico de armas; asegura que 75% llegan desde ese país

Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia del Programa Sí al Desarme, Sí a la Paz

México seguirá insistiendo en que se detenga el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Afirmó que el 75 por ciento de las armas incautadas en territorio nacional tiene su origen en ese país.

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¿Por qué México insiste en frenar el tráfico armas desde Estados Unidos?

“¿De dónde vienen la mayor parte de las armas que entran a nuestro país? Vienen de los Estados Unidos y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México, por eso seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas”, señaló.

Al conmemorar este jueves el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, afirmó que “así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia, 75% de las armas que se han incautado o entregado en México que vienen de los Estados Unidos”.

La presidenta aseguró que cada arma destruida representa una vida que puede salvarse.

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¿Cuántas armas se han retirado durante el actual sexenio?

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que en lo que va de este sexenio se han retirado de las calles 11 mil armas de fuego, gracias, entre otros programas, al llamado “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

“Sumando esta cifra con las más de 28 mil armas aseguradas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública por las instituciones del gabinete de seguridad estamos hablando de 40 mil armas”, señaló.

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¿Qué harán con las armas entregadas al programa?

En el acto, realizado en la Basílica de Guadalupe, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que a finales de año se van a colocar las esculturas ganadoras del concurso que transforma las armas de fuego entregadas en obras artísticas.

La producción de las piezas se va a desarrollar de mayo a octubre y se espera que las obras sean instaladas en noviembre en los estados de México, Michoacán y Morelos.

En el evento también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

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