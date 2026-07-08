Negociaciones T-MEC iniciarán el 20 de julio entre México y Estados Unidos, Canadá se sumará después

Las negociaciones del T-MEC iniciarán formalmente el próximo 20 de julio entre México y Estados Unidos, con la incorporación posterior de Canadá, con el objetivo de brindar certeza jurídica para atraer inversión y desarrollar empleos en Norteamérica.

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Revisarán el T-MEC con enfoque en inversión y certeza jurídica

En los próximos 10 años vamos a tener la certeza de un acuerdo que permita atrae inversión y desarrollar empleos que es lo que necesitamos en Norteamérica, afirmó el presidente de la American Chamber México, Oscar Del Cueto Cuevas, quien confirmó que será el próximo 20 de julio será el arranque formal de las negociaciones T-MEC entre México y Estados Unidos del T-MEC, después sumará Canadá.

En entrevista con Enrique Hernández Alcazar para “Así Las Cosas”, Del Cueto dio que lo que se buscará desde el inicio de la revisión formal dijo, es la “certeza de que vamos a tener un tratado de que da el marco jurídico para poder invertir y crecer y ya veremos si a los 16 años no se darán de manera automática”.

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Buscan verificar el cumplimiento de los acuerdos

Afirmó que “esta es la oportunidad para seguir revisando año con año, pero no revisiones, lo que empujamos es a que sean años para revisar que se cumplió con lo acordado, es decir no traer de nuevo a la mesa el 232 acero, aluminio, automotriz, sino ver que se están cumpliendo los acuerdos firmados”.

Del Cueto dijo que “de ser así, será un camino allanado para lo que estamos acordando, más que revisiones cumplimientos de lo ya acordado”.

Finalmente, dijo que “como región de Norteamérica los tres países debemos pensar en cómo reducir la dependencia”.

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