Sheinbaum abre la puerta de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a rechazados de la UNAM

Desde Santo Domingo Tonalá, Oaxaca durante la presentación de avances del Programa Lázaro Cárdenas de Santo Domingo, Oaxaca, bajo la coordinación de comités comunitarios y trabajo colectivo con el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la UNAM tuvo “muchos problemas” con la aplicación del examen de ingreso, y aunque refirió que el rector Leonardo Lomelí dio a conocer la solución, afirmó

“Yo creo que lo de fondo lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad, así que si hay un estudiante rechazado en ese examen le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita “.

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La mandataria aseguró que el día de ayer pidió al secretario de Educación “Mario delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la universidad Rosario castellanos y también con otras universidades, si quieren hacerlo para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela”.

Sheinbaum recordó que, como parte de la política pública de su administración, se lleva a cabo la ampliación de escuelas preparatorias y la generación de más universidades para que nadie se quede sin escuela.

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