Las inversiones seguirán llegando al país y será un centro de regional de innovación farmacéutica, afirmó el director general de Merck México

Con una inversión de 30 millones de euros en su planta de Naucalpan y su centro de distribución en Toluca, Cristian Von Schulz-Hausmann augura un buen futuro en el ramo farmacéutico para México / Vithun Khamsong

“Llevamos invertidos más de 30 millones de euros en los últimos años en la planta de Naucalpan, así como en el centro de distribución de Toluca y las inversiones van a continuar… las inversiones seguirán llegando y México será un centro regional de innovación , adelantó el director general de Merck México, Cristian Von Schulz-Hausmann, a Miguel Pallares, director editorial de Ideas de Negocios TV, quien compartió la entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W.

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Cristian Von Schulz-Hausmann reconoció la importancia de México para Merck al señalar que “como filial, es extremadamente importante”, pues detalló que “en el negocio farmacéutico tenemos soluciones para las enfermedades prevalentes, atendemos a otras farmacéuticas colaborando con otras farmacéuticas para poder fabricar biotecnología y trabajando con los científicos para desarrollar nuevos fármacos desde la base”, detalló.

El directivo de Merck adelantó que “México será un centro de regional de innovación”, pues detallo que desde la farmacéutica “tenemos como propósito desarrollar medicamentos de calidad para mejorar y prolongar la vida de los pacientes, pensando en las enfermedades de alto impacto paralas que México necesita grandes soluciones, así como para enfermedades de alta especialidad”.

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Merck es una empresa de ciencia y tecnología más de 358 años de vida y 95 de ellos trabajando en México y desde su planta en Naucalpan lleva 60 años produciendo medicamentos para la atención de las enfermedades más prevalentes.

Un valor agregado de Merck es su programa para Mujeres, mujeres mexicanas que son llevadas a Alemania para el intercambio de conocimientos, con lo que se genera un beneficio directo para el desarrollo de la industria en México.

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