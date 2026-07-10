España vs Bélgica EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se miden en Hollywood en el encuentro correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Celebración de Lamine Yamal tras la victoria ante Portugal / Koji Watanabe Ampliar

¿Cómo llega España a los Cuartos de Final?

Los dirigidos por Luis de la Fuente terminaron en primer lugar del Grupo H con 7 puntos. Empataron sin goles ante Cabo Verde, después golearon a Arabia Saudita 3 por 0 con doblete de Mikel Oyarzabal, y vencieron por la mínima a Uruguay en Guadalajara.

En Dieciseisavos de Final, golearon a Austria 3 goles por 0, otra vez Oyarzabal anotó dos goles, Pedro Porro puso el segundo para los españoles.

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En Octavos de Final, España venció por la mínima a Portugal, fue hasta el minuto 90+1 cuando Mikel Merino puso el único tanto después de haber ingresado de cambio al 85´ por Dani Olmo.

Posible alineación (4-2-3-1):

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Alex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Festejo de Dodi Lukebakio y Youri Tielemans después del gol de Hans Vanaken / Maja Hitij - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Bélgica al partido contra España?

Los dirigidos por Rudi Garcia empataron sus primeros dos encuentros, primero ante Egipto y después contra Irán. Obtuvieron su pase a la siguiente ronda tras vencer 5 goles por 1 a Nueva Zelanda.

En Dieciseisavos fueron abajo por dos anotaciones desde el principio del segundo tiempo. No fue hasta el minuto 86 cuando Romelu Lukaku acercó a los belgas y al 89´, Youri Tielemans igualó el marcador y mandó el encuentro al alargue. El mismo Tielemans, vía penalti le dio la victoria a Bélgica.

Se enfrentaron a Estados Unidos en los Octavos, después de toda la polémica con Folarin Balogun. Los belgas demostraron que ellos hablaron dentro de la cancha y golearon 4 por 1 a los dirigidos por Mauricio Pochettino con doblete de Charles de Ketelaere, uno más de Hans Vanaken y Romelu Lukaku finiquitó el encuentro.

Posible alineación (4-3-3):

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim de Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jeremy Doku, Charles de Ketelaere.

Historial entre España y Bélgica

Se han enfrentado en 12 ocasiones en partidos oficiales. España ha ganado 6 veces, mientras que Bélgica solo ha vencido a La Roja en 4 ocasiones y solo han empatado en 2 partidos.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro se enfrentará el próximo martes 14 de julio en Atlanta al vencedor del partido entre Francia y Marruecos.

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El encuentro entre España y Bélgica se podrá vivir a través de la Cadena W.

España vs Bélgica DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER