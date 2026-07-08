Zlatko Dalić deja de ser entrenador de Croacia

Tras 9 años al cargo de Croacia, el técnico Zlatko Dalić presentó su renuncia después un subcampeonato y un tercer lugar en Copas del Mundo consecutivas.

Zlatko Dalić durante un entrenamiento de Croacia / Pixsell/MB Media Ampliar

Asumió el cargo en octubre de 2017 en una situación en la que Croacia necesitaba vencer a Ucrania para seguir con esperanzas en las Eliminatorias UEFA de cara al Mundial 2018.

Fue el responsable de darle alegrías e ilusiones al pueblo croata, ya que con jugadores de talla mundial como Luka Modrić, Ivan Rakitić y Mateo Kovačić estuvo a punto de ganar un campeonato mundial.

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En Rusia 2018, llevó a Croacia a su primera final en un Mundial, tuvieron un paso perfecto en la fase de grupos, vencieron 2 por 0 a Nigeria, golearon a Argentina 3 goles por 0 y superaron 2 por 1 a Islandia.

En Octavos y Cuartos de Final avanzaron mediante los penaltis, primero ante Dinamarca y después contra los anfitriones. En Semifinales vencieron a Inglaterra con goles de Ivan Perišić y Mario Mandžukić. En la final, cayeron 4 por 2 ante Francia.

Zlatko Dalić dándole indicaciones a Luka Modrić / Joosep Martinson - FIFA Ampliar

En Qatar 2022, empataron sin goles contra Marruecos y Bélgica, pero lograron avanzar de ronda tras vencer 4 goles por 1 a Canadá. Y al igual que el Mundial pasado, llegaron a las Semifinales después de superar a sus rivales en penaltis.

Cayeron contra Argentina 3 por 0 y en el juego por el tercer lugar, superaron a Marruecos con anotaciones de Joško Gvardiol y Mislav Oršić. Dos Copas de Mundo consecutivas quedando entre los tres mejores.

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En la UEFA Nations League de 2022/2023, Croacia alcanzó otra final, pero igual no la pudieron ganar, cayeron ante España en penaltis.

Dirigió un total de 111 partidos, ganó 62, la mayor cifra de un entrenador de la Selección Croata.