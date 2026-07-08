FBI investiga a la AFA por operaciones financieras de lavado de dinero

De acuerdo con el medio argentino La Nación, el FBI y fiscales federales empezaron a reunir testimonios sobre operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos.

Gianni Infantino y Claudio Tapia en la Final del Mundial Sub-20 en Chile / Jam Media Ampliar

La investigación comenzó en 2025 y esta a cargo de al menos tres fiscales; Patrick Gushuey, Christopher Ting y Michael Berger. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia es de los principales involucrados.

Bajo la empresa TourProdEnter LLC, se administraron alrededor de $260 millones de dólares que eran ingresos de la AFA y solo una parte de ese dinero, se puede relacionar directamente con Tapia.

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La empresa de Erica Gabriela Gillette y Javier Faroni movieron cientos de millones de dólares a través de cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Hace unos meses se reportó que con dinero de comisiones por los contratos internacionales de la AFA, Faroni y Gillete construyeron un holding inmobiliario, con propiedades de lujo. Sin empleados, actividad comercial declarada ni clientes verificables, es una de las maneras de ocultar obras de lavado de dinero, todo esto bajo la mirada de la Asociación del Fútbol Argentino.

¿Qué tipo de compañía es TourProdEnter LLC?

Diseñan paquetes turísticos para disfrutar de una manera única los destinos. Se jactan de tener acceso a eventos deportivos y culturales de primer nivel internacional.

También en su página web, promocionan a la Selección Argentina, son su agente comercial oficial y también tienen el siguiente mensaje: “Representamos a la Asociación Argentina de Fútbol en acuerdos de sponsoreo y patrocinio. Conectamos a los seleccionados del fútbol argentino, que son mundialmente reconocidos, con marcas internacionales de primer nivel. Comercializamos los emblemas e imágenes, planificamos eventos y promocionamos todo tipo de actividades en los que participe la AFA y sus equipos de selecciones nacionales”.

Claudio Tapia en la investigación de evasión de impuestos en Buenos Aires / picture alliance Ampliar

Antecedente previo

Las investigaciones a la AFA no es algo nuevo, ya que en 2024, el Ministerio de Seguridad informó a funcionarios sobre posibles riesgos vinculados a la federación argentina, aunque en aquel momento se tomó la decisión de que no presentaban elementos para una investigación.

Un artículo periodístico mostró que la empresa operó como el principal medio de cobro de los contratos internacionales de la AFA, como el de Adidas ($60 millones de dólares) y Warner ($40 millones de dólares) durante la crisis económica que había en Argentina.

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Esas operaciones son las pruebas de la investigación que hoy analizan el FBI y el Departamento de Justicia.