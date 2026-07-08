Legisladores de la Unión Europea piden investigar a Infantino después del caso de Balogun

Después de toda la polémica que hubo con la apelación de Estados Unidos sobre la expulsión de Folarin Balogun en el juego de Dieciseisavos de Final contra Bosnia Herzegovina, algunos legisladores europeos están recabando apoyo para pedir una investigación a Gianni Infantino.

Infantino entregando el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump / Hector Vivas - FIFA Ampliar

La investigación sería mediante el Parlamento Europeo y los legisladores solicitan a las federaciones de fútbol europeas que presionen al Comité de Ética de la FIFA a investigar al presidente de la FIFA para determinar si la presión de Donald Trump influyó para quitarle la tarjeta roja al delantero del Monaco, al igual que la invención del Premio de la Paz que ganó el mandatario de Estados Unidos.

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La Federación Internacional de Fútbol declaró que la decisión del levantamiento de la suspensión fue aprobada por un comité disciplinario y que no hubo intervención externa.

Los diputados europeos; Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang afirmaron que han recibido 35 firmas para la investigación a Infantino.

Gianni Infantino previo al partido entre Francia e Irak / Visionhaus Ampliar

También lanzaron un comunicado que mencionaba: “cambiar la norma sobre las suspensiones por tarjeta roja a mitad del torneo es una vergüenza y una perversión de la justicia”.

Al igual, atacan a Infantino por cumplirle todo al presidente de Estados Unidos: “Una vez más, hemos visto a Infantino y a la FIFA ceder ante las exigencias de la administración Trump”.