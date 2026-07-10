El verano 2026 se lleva en la piel: las tendencias de maquillaje y cabello que dominarán la temporada

Menos cobertura, más luminosidad

El calor del verano ha cambiado las reglas del maquillaje. Este 2026, las bases de alta cobertura ceden protagonismo a productos ligeros que permiten que la piel respire y conserve un acabado natural. La tendencia busca un rostro saludable, con textura visible y un brillo controlado que aporte frescura en lugar de un efecto completamente mate.

Las BB Cream, tintes para la piel y bases con acabado luminoso se convierten en los aliados de la temporada, acompañados por correctores aplicados únicamente en zonas específicas para mantener un aspecto ligero. La filosofía es sencilla: realzar la belleza natural sin ocultarla.

TE PUEDE INTERESAR: La ciudad despierta: planes imperdibles para descubrir la CDMX este fin de semana

El blush sigue siendo el protagonista

Si hay un producto que continúa reinando este verano, ese es el rubor. Las mejillas adquieren un aspecto sonrojado con tonos durazno, coral y rosa que evocan un día bajo el sol.

La aplicación también cambia. El colorete ya no se limita a los pómulos, sino que se extiende hacia las sienes e incluso se difumina ligeramente sobre el puente de la nariz para conseguir un efecto bronceado y juvenil. Algunas tendencias incluso llevan el mismo tono a los labios para crear un maquillaje monocromático que resulta elegante y muy fácil de usar.

Mx - Blush / Iana Kunitsa Ampliar

Ojos con color y delineados creativos

Los tonos neutros siguen presentes, pero este verano también abre espacio para el color. Sombras en azul cielo, verde agua, lavanda y tonos metálicos aparecen como protagonistas para quienes buscan un maquillaje más atrevido.

Los delineados dejan de ser completamente tradicionales y se reinventan con trazos gráficos, líneas flotantes o pequeños detalles de color que aportan personalidad sin recargar el rostro. Las máscaras de pestañas resistentes al agua también se mantienen como imprescindibles para soportar las altas temperaturas y la humedad.

Sombras en colores llamativos / Guillermo Spelucin Ampliar

Labios brillantes y efecto hidratado

Los acabados completamente mate pierden terreno frente a los labios con brillo. Bálsamos con color, glosses y aceites labiales dominan las tendencias gracias a su apariencia fresca y a la sensación de hidratación que ofrecen.

Los colores naturales, rosados suaves y tonos nude son los favoritos para complementar un maquillaje ligero, mientras que quienes buscan un mayor contraste optan por rojos translúcidos que aportan intensidad sin perder naturalidad.

Mx - Gloss / fotodrobik Ampliar

Cabello con movimiento y textura natural

En el cabello, el verano 2026 también apuesta por la sencillez. Las ondas suaves, el efecto recién salido del mar y las melenas con movimiento sustituyen a los peinados excesivamente estructurados.

Las coletas bajas, moños relajados y trenzas despeinadas aparecen como opciones prácticas para combatir el calor sin renunciar al estilo. Además, los accesorios recuperan protagonismo: pañuelos estampados, pinzas grandes y diademas se convierten en el complemento perfecto para elevar cualquier look.

En cuanto al color, los reflejos dorados y los tonos cálidos inspirados por el sol siguen marcando la temporada, aportando luminosidad sin cambios radicales.

Mx - Cabello con movimiento / Mike Kemp Ampliar

Una belleza pensada para disfrutar el verano

Más que imponer reglas, las tendencias de belleza para el verano 2026 buscan adaptarse al ritmo de la temporada. El objetivo ya no es cubrir cada imperfección, sino conseguir un aspecto fresco, saludable y duradero, capaz de resistir las altas temperaturas sin perder naturalidad.

La combinación de piel luminosa, rubor protagonista, labios hidratados y peinados desenfadados confirma que este verano la belleza se inspira en la comodidad y en resaltar las características propias de cada persona, demostrando que, en ocasiones, menos maquillaje puede traducirse en un mayor impacto.

TE PUEDE INTERESAR: Haaland también gana fuera de la cancha: los memes convierten al noruego en el fenómeno viral del Mundial 2026