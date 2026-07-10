La ciudad despierta: planes imperdibles para descubrir la CDMX este fin de semana

Mx - Cosas para hacer el fin de semana

Un viaje por la economía sin gastar: el MIDE celebra 20 años con entrada gratuita

La Ciudad de México ofrece una oportunidad especial para quienes buscan un plan cultural y diferente. El Museo Interactivo de Economía (MIDE) abrió sus puertas con acceso gratuito para celebrar su vigésimo aniversario, convirtiéndose en una opción ideal para recorrer sus salas y aprender sobre el impacto de la economía en la vida cotidiana.

El museo presenta exposiciones interactivas donde los visitantes pueden conocer temas relacionados con finanzas, tecnología, sostenibilidad e innovación de una manera dinámica.

Costo de entrada: Gratis por aniversario.

Lugar: Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Ubicación: Tacuba 17, Centro Histórico, Ciudad de México.

Fecha y horario: Del 7 al 12 de julio de 2026, de 9:00 a 17:00 horas.

Mx - El Museo Interactivo de Economía Ampliar

La danza toma el escenario con una noche de talento joven

Para quienes buscan una experiencia artística, la Función de Graduación de la Escuela de Danza de la Ciudad de México será uno de los eventos destacados del viernes. La presentación reunirá a nuevos talentos de la danza en una muestra que representa el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevas carreras dentro del mundo escénico.

El espectáculo promete una combinación de disciplina, expresión corporal y creatividad, convirtiéndose en una oportunidad para acercarse al trabajo de los futuros profesionales de la danza.

Costo de entrada: Entrada libre.

Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Ubicación: Donceles 36 , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Fecha y horario: Viernes 10 de julio de 2026, a las 18:00 horas.

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Un toque ibérico para viajar a España sin salir de la capital

La cultura española llegará a la cartelera capitalina con “Con un toque ibérico”, una presentación que busca acercar al público a las tradiciones, sonidos y expresiones artísticas de la península ibérica.

El evento se suma a las actividades culturales que permiten descubrir distintas formas de arte sin necesidad de salir de la ciudad, ofreciendo una experiencia con música, identidad y raíces europeas.

Costo de entrada: $75 pesos.

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Ubicación: Av. Juárez S/N , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México.

Fecha y horario: Sábado 11 de julio de 2026, a las 18:00 horas.

Mx - Con un toque ibérico Ampliar

Caifanes regresa con una noche llena de rock mexicano

Los amantes de la música tendrán una cita especial con Caifanes, una de las agrupaciones más importantes del rock nacional. La banda llegará a la capital para ofrecer un espectáculo donde sus canciones más reconocidas volverán a conectar con varias generaciones de seguidores.

El concierto representa una oportunidad para revivir temas que marcaron la historia musical de México y disfrutar una noche llena de nostalgia, energía y clásicos del rock en español.

Costo de entrada: De $620 pesos a $2,852 pesos.

Lugar: Estadio GNP.

Ubicación: Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n , Granjas México, Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.

Fecha y horario: Sábado 11 de julio de 2026, a las 21:00 horas.

Caifanes en concierto. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media Ampliar

Corre por la ciudad: llega el Medio Maratón de la CDMX

El domingo la actividad cambia de escenario y las calles de la capital serán protagonistas con el Medio Maratón de la Ciudad de México. El evento deportivo reúne a corredores profesionales y aficionados en una ruta que permite recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Más allá de la competencia, la carrera se convierte en una celebración del deporte y en una forma distinta de conocer la capital.

Costo de entrada: Acceso como espectador gratuito; corredores $720 pesos.

Lugar: Hemiciclo a Juárez.

Ubicación: Av. Juarez 50 , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México.

Fecha y horario: Domingo 12 de julio de 2026, a las 05:45 horas.

Medio Maratón de la Ciudad de México. (Photo by Juan Abundis/ObturadorMX/Getty Images) / ObturadorMX Ampliar

La CDMX no descansa: cultura, música y deporte en un solo fin de semana

Entre museos, escenarios y calles llenas de corredores, la capital demuestra que cada fin de semana tiene una historia diferente que contar. Ya sea con un plan gratuito, una noche musical o una actividad al aire libre, la variedad de opciones permite descubrir nuevos rincones y vivir la ciudad desde distintas perspectivas.

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