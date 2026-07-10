Haaland también gana fuera de la cancha: los memes convierten al noruego en el fenómeno viral del Mundial 2026

Un Mundial donde los goles y el humor van de la mano

Cada Copa del Mundo deja imágenes inolvidables, pero también regala momentos que los aficionados transforman en fenómenos virales. En este Mundial 2026, uno de los nombres que más ha dominado las redes sociales es el de Erling Haaland, quien además de comandar a Noruega hasta los cuartos de final, se ha convertido en el protagonista de cientos de memes compartidos por millones de usuarios.

Las publicaciones comenzaron a multiplicarse desde los primeros partidos del torneo. Cada gesto del delantero, desde una mirada desafiante hasta sus peculiares celebraciones, fue suficiente para que los aficionados encontraran una nueva oportunidad para bromear. En cuestión de minutos, las imágenes recorrían plataformas como X, Instagram, TikTok y Facebook.

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El vikingo vino por el trono

Uno de los memes más populares presenta a Haaland como un auténtico guerrero vikingo dispuesto a conquistar el Mundial. Usuarios editaron imágenes del delantero con armaduras, hachas y barcos nórdicos, haciendo referencia a sus orígenes noruegos y al poderío que ha mostrado en la cancha.

La broma ganó fuerza conforme Noruega fue eliminando rivales y avanzando en el torneo, alimentando la idea de que el “vikingo” había llegado para conquistar el futbol mundial.

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No es un delantero, es un robot

Otra de las tendencias más repetidas compara a Haaland con un robot. Su velocidad, fuerza física y precisión frente al arco provocaron que miles de aficionados bromearan diciendo que no parece un futbolista, sino una máquina programada para hacer goles.

Los memes incluyen montajes donde aparece con piezas mecánicas, códigos de programación o como un personaje de videojuegos, resaltando la aparente facilidad con la que supera a sus rivales.

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El aura de Haaland

La tendencia del “aura” también alcanzó al atacante noruego. Decenas de videos añadieron efectos especiales, rayos, explosiones y música épica cada vez que aparecía en pantalla, exagerando su presencia dentro del terreno de juego.

Este formato se convirtió en uno de los favoritos de TikTok e Instagram, donde los aficionados aseguraban, entre bromas, que Haaland “desbloquea un nuevo poder” cada vez que marca un gol o encara a un defensor.

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Haaland tomó la misión de vengar a México

Después de la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en los octavos de final, las redes sociales comenzaron a llenar de memes el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra. Muchos aficionados mexicanos “adoptaron” a Erling Haaland y bromearon con que sería el encargado de cobrar revancha por el Tri, llamándolo “el vengador de México” o “el último héroe que nos queda”.

Las imágenes muestran al delantero con la bandera de México, usando sombrero de charro, portando la camiseta del Tri o acompañado de frases como “Hazlo por México, Haaland” y “Hoy todos somos Noruega”. Aunque todo surgió como una broma entre aficionados, el meme se volvió uno de los más compartidos antes del duelo de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra.

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El jugador que también ganó en internet

Además de ser una de las figuras del Mundial con Noruega, Erling Haaland se consolidó como uno de los futbolistas más virales del torneo. Cada partido dejó nuevos memes, ediciones y videos que rápidamente recorrieron las redes sociales, demostrando que, en la actualidad, una Copa del Mundo también se juega en internet.

Con la selección noruega aún en competencia, todo apunta a que la creatividad de los aficionados seguirá creciendo. Mientras Haaland busca acercarse al título en la cancha, los memes continúan convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas fuera de ella.

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