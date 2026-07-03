México como parte del Programa Especial de Cambio climático 2026-2030 creó un comité intersecretarial con el que comparte el reto con todos los sectores especialmente con los que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero; con ese objetivo, se coordinan 120 acciones, algunas de ellas incluyen proyectos de energía renovable impulsados desde el gobierno federal, compartió la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, quien afirmó que el reto principal para México ante el cambio climático es la adaptación.

Alicia Bárcena, detalló que, con el Programa de eficiencia energética, a partir de 2030 todos los hogares van a poder ahorrar el 3% en consumo. Compartió que con Sener se gesta un proyecto nacional de estufas y calentadores solares en zonas rurales, pues resaltó que México tiene que alcanzar al 2030 una meta de 35% de energía renovable y estamos en 23%, por lo que hay que subir 10% al 2030.

🟩México adopta el Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030 para acelerar acción climática#AlAire @aliciabarcena, titular de la @SEMARNAT_mx



Más info: https://t.co/fmNTS77FnP pic.twitter.com/CXrWCllQDQ — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 3, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: México debe avanzar en cambio climático: Adrián Fernández

Energía renovable y metas rumbo a 2030

La secretaria resaltó las acciones de mitigación en la reducción de gases de efecto invernadero, “acciones de adaptación por que el cambio climático llegó lo vemos en las inundaciones y lo tenemos que ver con todos los sectores e instancias para la prevención de su impacto”.

En adaptación, el caso de Tabasco y Quintana Roo por ejemplo, dijo “se están perdiendo las costas”, por lo cual la acción debe llegar de manera coordinada desde Semar y los gobiernos de los estados y actuar en conjunto como en el cambio de temperatura de los mares.

TE PODRÍA INTERESAR: Prioritaria la transición de México al desarrollo sostenible, consideró Alicia Bárcena

Adaptación al cambio climático y reducción de emisiones

Afirmó que para la mitigación existe un Fondo de Daños y Pérdidas y que la meta global al 2030 es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la protección del 30% de las áreas naturales de todo el territorio.

La secretaria de Medio Ambiente criticó la postura de Estados que cuando todo el mundo está comprometido sea quizá “el único que no está comprometido”.

Y resaltó que “México no se puede bajar de ese consenso que está dando resultados”, y en Estados Unidos “las emisiones de metano que son 27 veces más dañinas que el CO2, eso sí les preocupa y han puestos sus metas al respeto esperamos poder lograr un acuerdo con ellos”, pero reiteró que la prioridad para México es la cambio climático mediante la adaptación.

TE PODRÍA INTERESAR: La captura de Kenzo siguió protocolos correctos, afirma especialista y llama a la revisión de la Ley General de Vida Silvestre

Síguenos en Google News y encuentra más información: