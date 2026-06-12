Mundial 2026 sería el más contaminante de la historia, FIFA no asume la responsabilidad: Nuestro Futuro

La FIFA trasladó sus obligaciones ambientales a los países y ciudades sede. Mexicanos deben entrarle a la economía circular: Nuestro Futuro. A.C. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Este Mundial se estima que será el más contaminante de la historia por la emisión de gases de efecto invernadero, según el Centro Medio Ambiental de Yale, que retoma el informe de Scientists for Globla Responsibility (SGR) ya que generará 9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, equiparables a la contaminación que generan 6 millones de coches en emisiones anualmente, es decir, una contaminación superior a la del Mundial de Qatar, señaló la directora del Nuestro Futuro, A. C, Nora Cabrera, quien lamentó que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) haya trasladado sus obligaciones ambientales a los países sede.

Señaló en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin que, mientras eventos como el de las Olimpiadas de París 2025 enaltecían la sostenibilidad, “en este mundial la conversación ha pasado desapercibida por la FIFA y ha mandado básicamente todas las obligaciones ambientales a los países y a las sedes, importante porque parece hablar de esa narrativa mundial de cambio climático en donde los que son los responsables no la están asumiendo y eso está pasando con la FIFA”.

Incluso señaló que los efectos del cambio climático ya se dejan sentir, sobre todo en Estados Unidos en donde las olas de calor y la temperatura en los estadios van a ser muy altos, “vemos el contrasentido en la generación de huella de carbono”.

El Mundial 2026 está catalogado como el más contaminante de la historia deportiva, con una huella de carbono estimada entre 9 y 15 millones de toneladas de co₂ equivalente.#AlAire @cabreranora, dir. de @nuestrofuturoac #AsíLasCosasW con @warkentin pic.twitter.com/TkpqSy9BUl — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 12, 2026

El 85% de dichas emisiones están relacionadas con el tema de transporte, tema de la FIFA por ser logística , no se habla de cómo mitigar la huella, solo de un día México al otro Canadá, al otro Estados Unidos, no se habla de la responsabilidad”. “Tenemos que exigir más para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo en este Mundial”

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El Mundial generará en México 2.5 Estadios CDMX de basura que se suman a los 10 que llenamos diario.

En donde sí hay un buen trabajo que podemos hacer como aficionados es hablar del tema de residuos ya que el Mundial va a generar 30 mil toneladas adicionales de desechos, lo que significa 2.5 veces llenar el Estadio CDMX.

Aunque reconoció que en las ciudades sede se ha generado el llamado Mundial Verde para incentivar la economía circular.

México, dijo genera al día 10 estadios CDMX de basura y si le agregamos los 2.5 extra, tenemos un punto importe para disminuir la cantidad de residuos sino para genera consciencia de la economía circular y que tu vaso de cerveza lo rellenes o llévalo a casa para otra fiesta, todo puede genera un cambio que nos va a beneficiar como mexicanos.

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