México vs Inglaterra, el partido que más transacciones comerciales generó con Visa: Francisco Valdivia

México vs Inglaterra, el partido que más transacciones comerciales generó con Visa, afirmó Francisco Valdivia, su director en México.

El impacto económico de los pagos con Visa fue inusitado, en México, en las tres ciudades sede creció en 41% la transacción con tarjetas durante el Mundial 2026; compartió el director de Visa México, Francisco Valdivia, quien resaltó que el papel de Visa como socio oficial del torneo tuvo que ver con este incremento en transacciones transfronterizas, generando innovación e infraestructura en nuestro país.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el director de Visa México afirmó que era importante mostrar a México como un país de primer nivel con la tecnología Visa, por lo que detalló que a Canadá y Estados Unidos se sumó Colombia, como los países que mayormente generan transacciones con México y quienes estuvieron acompañando a sus Selecciones durante el Mundial.

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Crecimiento de transacciones durante el Mundial 2026

Francisco Valdivia puntualizó las categorías y el crecimiento de las transacciones con Visa:

En souvenirs y entretenimiento las transacciones con tarjeta crecieron en 511%.

En restaurantes el crecimiento fue de 17%

En supermercados 37%.

Alrededor de estadios y comercios aledaños, 37%.

En el caso de micro y pequeñas empresas un crecimiento de 33%.

🗣️"Es un ejemplo de cuando mezclas inversión, innovación y soluciones prácticas para los micro y pequeños negocios: ves infraestructura que se queda y, sobre todo, un hábito de los consumidores que adoptan lo que más les conviene".



Grandes eventos y alianzas estratégicas… pic.twitter.com/nGUgxemV5H — W Radio México (@WRADIOMexico) July 29, 2026

Con estas cifras, reconoció que queda demostrando que la apuesta por el uso de terminales y tarjetas de innovación de tecnología para aceptar pagos digitales seguirá creciendo en la agenda a nivel nacional.

En el caso de las transacciones sin contacto con la terminal punto de venta creció en 105%, generando un gran impacto respecto a las formas convenientes de pago tanto para el usuario como para el comercio.

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Francisco Valdivia resaltó la coordinación de los actores del ecosistema de pagos financieros y de servicios, “este año se hizo un proyecto muy relevante con la secretaría de economía para digitalizar a 692 mil negocios”, con lo que dijo es posible “mezclar inversión, innovación, soluciones prácticas para micro y pequeñas empresas, esa infraestructura se queda, así como el hábito en el consumidor, generando un impacto positivo en el sector”.

Agregó que a estas transacciones se sumó en los comercios la solución de pagos desde dispositivos móviles, factor conveniente que se suma a las experiencias de pago.

Los partidos con mayor actividad en pagos con tarjeta

El partido del 5 de julio México contra Inglaterra fue el que más generó transacciones con tarjeta, así como los partidos de la Selección de Colombia. Y afirmó que la actividad se movió en 60 países, con la ocurrencia de los partidos de Noruega.

El directivo se congratuló de que Visa como socio oficial de la FIFA además de acompañar momentos de alegría con el uso de tecnología, logró tener su marca dentro y fuera de los estadios.

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