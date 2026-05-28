Sheinbaum anuncia inversión farmacéutica de más de 21 mil millones de pesos

Anuncia la presidenta Sheinbaum inversión farmacéutica que contempla siete proyectos de producción de medicamentos con recursos superiores a 21 mil millones de pesos con enfoque en soberanía sanitaria.

Anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una inversión farmacéutica que supera los 21 mil millones de pesos destinados a la producción de medicamentos en el país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, indicó que este proyecto busca no solo fortalecer la industria farmacéutica nacional, sino avanzar en la soberanía sanitaria para garantizar el abasto de medicamentos que dijo, por ahora se encuentra en poco más del 80% en el país.

¿En qué consiste la inversión farmacéutica anunciada por el Gobierno?

“Bueno son más de 21 mil millones de pesos en siete proyectos de producción de medicamentos en México vinculado también con investigación clínica. Como saben el objetivo del Plan México es producir más en México, lo que consumimos en México y también que nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones. Y el fortalecimiento de la industria farmacéutica en el país, pues es muy muy importante. Entonces agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos.”

La Primera Mandataria no descartó que estas inversiones puedan propiciar una reducción en los costo s de los fármacos para la población.

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Esta mañana, el secretario de Salud, David Kershenobich, participa en la conferencia #MañaneraDelPueblo, encabezada por la presidenta @Claudiashein, desde Palacio Nacional. https://t.co/PCuTDOC1Z6 — SALUD México (@SSalud_mx) May 28, 2026

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¿Podrían bajar los precios de los medicamentos?

“No, incluso queremos que bajen. Claro que queremos que bajen los fármacos, pero eso es parte también de la producción en nuestro país y la competencia que se establece, que es lo que nos permite disminuir los costos y la compra consolidada que se está haciendo, que ayuda también a bajar los costos de los medicamentos.”

El secretario de Salud destacó que México cuenta con la infraestructura, la industria petrolera y los laboratorios necesarios para dejar de depender del monopolio de materias primas procedentes de regiones como China e India, reactivando la capacidad nacional para producir APIs (principios activos).

“México tiene todo lo necesario para poder convertirse en un jugador muy particular para ese desarrollo. Tenemos por una parte los laboratorios, tenemos el interés, tenemos las instalaciones, tenemos la industria petrolera que nos da la posibilidad de desarrollar los pro- las materias primas esenciales. Durante muchos años México tenía la capacidad de producir los Apis y las materias primas. Se dejó, pero ahora con el entusiasmo que tiene la industria, se va a poder re- reanimar.”

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¿Qué empresas participarán en los nuevos proyectos de medicamentos?

Previamente, se detallaron las inversiones, Paola Martorelli, directora de asuntos corporativos de Sanofi, explicó se buscará la construcción de una planta de insulinas que lleve incluso a cubrir la demanda de la población mexicana que las requiere.

“El proyecto que hoy presentamos va un paso más allá. Se trata de la construcción de una planta de insulinas con transferencia de tecnología a México con la calidad de los productos de Sanofi, capaz de producir insulinas basales de primera y segunda generación e insulina rápida. Su puesta en marcha podría cubrir el 100% de los pacientes mexicanos que requieren el medicamento e incluso habría potencial para escalar su producción. Sanofi es líder mundial en insulinas basales y estamos en más de 150 países”.

Esto dijo lleva a una inversión de más de dos mil millones de pesos. En tanto Edgar Romero, director general de Abbott, mencionó que la empresa invertirá en Querétaro 3 mil 500 millones de pesos, logrando además la creación de mil 200 empleos directos al 2030.

Oswaldo Bernal, director general Bristol explicó que esta empresa tendrá inversión de mil millones de pesos durante los próximos cuatro años.

Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, directora general de Grupo Neolpharma, explicó que la empresa dedicada a las materias primas para fabricar medicamentos genéricos, explicó que destinará en una planta en Toluca, 700 millones de pesos, mientras Luis Soares, de Opella México anunció la operación de 2 mil 300 millones de pesos, en ampliar y modernizar una planta para exportar productos hechos en nuestro país.

Sergio Valentinotti, director de Biotecnología y Vacunas de Liomont, destacó una inversión en infraestructura que dijo, generará 370 empleos directos de alta especialidad que se sumarán a los mil 700 colaboradores además de 400 empleos directos altamente calificados.

Daniel Landero, director general de Pharma Bayer México, indicó que este año se destinarán 150 millones de pesos en 10 estudios clínicos que involucran a instituciones privadas y públicas.

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