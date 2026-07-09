Así quedaron los Cuartos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y sedes

Ocho partidos son los que restan de esta Copa del Mundo y a continuación te decimos toda la información de cada encuentro de los Cuartos de Final.

La Selección de Francia celebrando el pase a los Cuartos de Final / Jean Catuffe Ampliar

Francia vs Marruecos

El enfrentamiento de la Semifinal de Qatar 2022 se vuelve a repetir, pero esta vez en Cuartos de Final. Los galos buscan llegar a su tercera final consecutiva, mientras que los marroquíes quieren revancha de hace 4 años.

Fecha: jueves 9 de julio

jueves 9 de julio Estadio: Estadio de Boston

Estadio de Boston Horario: 14:00 (tiempo centro de México)

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España vs Bélgica

La única selección que no ha recibido gol en lo que va del Mundial, se mide ante Bélgica que le metió 4 a Estados Unidos sin Kevin De Bruyne y Jeremy Doku de titulares.

Fecha: viernes 10 de julio

viernes 10 de julio Estadio: Estadio de Los Ángeles

Estadio de Los Ángeles Horario: 13:00 (tiempo centro de México)

Festejo de Inglaterra después de vencer a México / Michael Regan - FIFA Ampliar

Noruega vs Inglaterra

Después de vencer a México, los ingleses buscan regresar a una semifinal desde Rusia 2018, mientras que los nórdicos buscan eliminar a otra potencia.

Fecha: sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Estadio: Estadio de Miami

Estadio de Miami Horario: 15:00 (tiempo centro de México)

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Argentina vs Suiza

Después de la polémica entorno al encuentro contra Egipto, Argentina quiere el bicampeonato, por el otro lado, Suiza busca eliminar a la única selección sudamericana que aún sigue viva.

Fecha: sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Estadio: Estadio de Kansas City

Estadio de Kansas City Horario: 19:00 (tiempo centro de México)

Una semifinal del Mundial se jugará el martes 14 de julio entre el ganador de la serie de Francia-Marruecos y España-Bélgica. La otra semifinal se llevará a cabo el miércoles 15 de julio entre el vencedor de la llave entre Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.