Así quedaron los Cuartos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y sedes
Recta final del Mundial 2026 y aquí te contamos todo lo que debes de saber para los Cuartos de Final.
Ocho partidos son los que restan de esta Copa del Mundo y a continuación te decimos toda la información de cada encuentro de los Cuartos de Final.
Francia vs Marruecos
El enfrentamiento de la Semifinal de Qatar 2022 se vuelve a repetir, pero esta vez en Cuartos de Final. Los galos buscan llegar a su tercera final consecutiva, mientras que los marroquíes quieren revancha de hace 4 años.
- Fecha: jueves 9 de julio
- Estadio: Estadio de Boston
- Horario: 14:00 (tiempo centro de México)
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España vs Bélgica
La única selección que no ha recibido gol en lo que va del Mundial, se mide ante Bélgica que le metió 4 a Estados Unidos sin Kevin De Bruyne y Jeremy Doku de titulares.
- Fecha: viernes 10 de julio
- Estadio: Estadio de Los Ángeles
- Horario: 13:00 (tiempo centro de México)
Noruega vs Inglaterra
Después de vencer a México, los ingleses buscan regresar a una semifinal desde Rusia 2018, mientras que los nórdicos buscan eliminar a otra potencia.
- Fecha: sábado 11 de julio
- Estadio: Estadio de Miami
- Horario: 15:00 (tiempo centro de México)
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Argentina vs Suiza
Después de la polémica entorno al encuentro contra Egipto, Argentina quiere el bicampeonato, por el otro lado, Suiza busca eliminar a la única selección sudamericana que aún sigue viva.
- Fecha: sábado 11 de julio
- Estadio: Estadio de Kansas City
- Horario: 19:00 (tiempo centro de México)
Una semifinal del Mundial se jugará el martes 14 de julio entre el ganador de la serie de Francia-Marruecos y España-Bélgica. La otra semifinal se llevará a cabo el miércoles 15 de julio entre el vencedor de la llave entre Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.