Noruega es afectado por virus contagioso previo al duelo vs Francia en cuartos de final del Mundial 2026

Noruega enfrenta problemas de salud en su concentración antes de los cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra. No se trata de un brote masivo grave, sino de casos puntuales de síntomas gripales, tos, ronquera, fiebre, malestar general y fatiga, que han generado alarma en la prensa pero que el cuerpo técnico y médico relativizan.

FIFA World Cup 26 Noruega / Icon Sportswire Ampliar

¿Qué jugadores fueron los afectados por el virus?

Jørgen Strand Larsen , delantero del Crystal Palace : Se perdió el debut contra Irak por fiebre. Ha sido uno de los más mencionados y ya ha jugado después, pero con secuelas.

, delantero del : Se perdió el debut contra por fiebre. Ha sido uno de los más mencionados y ya ha jugado después, pero con secuelas. Marcus Holmgren Pedersen, defensor: No jugó el partido de octavos contra Brasil por enfermedad, tos y cansancio.

Otros jugadores y miembros del staff incluido el DT Ståle Solbakken, que apareció tosiendo en rueda de prensa han reportado síntomas leves como tos y ronquera. La delegación completa supera las 50 personas, por lo que es común que circulen este tipo de males.

Selección de Noruega / Stacy Revere Ampliar

Causas según el DT y el cuerpo médico

La selección tiene base en Greensboro, Carolina del Norte y ha viajado mucho: Boston, Nueva Jersey, Dallas, ahora Miami. Aire acondicionado, vuelos, vestuarios y el desgaste del torneo explican gran parte del malestar.

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No es un “virus agresivo” que esté diezmando al equipo. El médico de la selección, Ola Sand, ha desmentido rumores de brote generalizado: “Todos los jugadores están disponibles” y los problemas menores están controlados.

Situación actual y expectativas

Noruega viene de eliminar a Brasil en octavos con doblete de Haaland y llega con moral alta, pero mermada físicamente. El DT Solbakken minimiza: “Hemos tenido algunos jugadores que no se sentían bien, pero va mejorando”. Esperan recuperar a todos para el partido.

Inglaterra también tendrá sus desafíos posible mal tiempo con tormentas en Miami, pero no reporta problemas similares de salud. Hay dos casos destacados y síntomas leves en más integrantes, pero no es una crisis que ponga en riesgo masivo la participación de la plantilla principal. El “enemigo invisible” es más el cansancio acumulado que un virus devastador. Noruega intentará gestionar la recuperación en los días previos al duelo histórico.