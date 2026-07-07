La Selección Mexicana superó los 15 millones de dólares por alcanzar los Octavos de Final en el Mundial 2026

La Selección Mexicana, alcanzó los octavos de final en el Mundial 2026 y aseguró al menos 15 millones de dólares en premios de la FIFA por esa instancia. Fue eliminada por Inglaterra 2-3 el 5 de julio de 2026, por lo que su participación finalizó ahí.

La Selección Mexicana previo al juego contra Inglaterra / Bradley Collyer - PA Images Ampliar

La FIFA distribuyó un récord de alrededor de 871 millones de dólares en total para las 48 selecciones. Cada equipo recibe un monto base más bonos por rendimiento.

Aproximadamente 2.5 millones de dólares, algunas fuentes mencionan 1.5 millones para viáticos más base. Esto se entrega a todas las selecciones clasificadas.

¿Cuánto dinero recibió México por avanzar a los octavos de final?

Por avanzar a Octavos de Final: 15 millones de dólares adicionales o el premio acumulado por superar fase de grupos y dieciseisavos.

La Selección Mexicana / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Total aproximado recibido por México de 17.5 millones de dólares, 2.5M base más 15M por octavos. Algunas fuentes reportan 16.5 millones dependiendo de cómo se desglosan los bonos iniciales. Esto supera lo de Qatar 2022, alrededor de 9 millones, eliminados en grupos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Julián Quiñones es ovacionado por pasajeros en un vuelo comercial

Comparación con otras etapas

Eliminados en fase de grupos 10 millones, dieciseisavos 11 millones. Octavos, 15 millones (lo que logró México). Cuartos, 19 millones. Más adelante: hasta 50 millones para el campeón.

Ampliar

México mejoró su desempeño al superar la fase de grupos y dieciseisavos con victoria clave ante Ecuador, lo que activó el bono de 15M. Si hubiera vencido a Inglaterra, habría sumado hacia 20.5M.

Estos montos van a la Federación Mexicana de Fútbol y se usan para bonos a jugadores, desarrollo, etc. Es un récord histórico para el fútbol mexicano en premios FIFA por una participación. El formato expandido a 48 equipos y más etapas aumentó las recompensas.