Gol Anulado a Croacia en el Mundial 2026: Así Funcionó el sensor de la pelota que clasificó a Portugal

Portugal eliminó a Croacia 2-1 este jueves 2 de julio en el Estadio de Toronto, en un partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se definió en el tiempo agregado. El gol del empate croata, anotado por Josko Gvardiol en el minuto 90+12, fue anulado por el VAR gracias al sensor incorporado en el balón oficial Trionda.

Balón Copa del Mundo 2026 / NurPhoto Ampliar

¿Qué pasó con el gol de Gvardiol y por qué fue anulado?

Croacia se puso en ventaja con un tanto de Ivan Perisic en el minuto 53. Cristiano Ronaldo empató de penal en el 67 y Gonçalo Ramos, de cabeza, puso el 2-1 para Portugal en el 90+3.

VAR Croacia Mundial 2026 Ampliar

Cuando parecía que Croacia forzaba la prórroga. Gvardiol conectó un centro y decretó el 2-2. Pero la celebración duró poco. El árbitro Espen Eskas fue llamado al monitor y tras revisar la jugada, invalidó el gol.

Todo se decidió una jugada atrás. Matanović rozó el centro y en ese momento se produjo el fuera de lugar de Gvardiol. Pero la polémica fue que ninguna toma muestra claramente que Matanović haya tocado realmente el balón, y esto daría por válido el gol, ya que Gvardiol estaba habilitado al momento del centro.

Durante las repeticiones, la transmisión oficial de la FIFA mostró el registro del sensor que indica que sí hubo contacto de Matanović con el esférico, por lo que el árbitro central decidió marcar fuera de juego y así sellar el triunfo agónico de Portugal.

¿Cómo funciona el sensor dentro del balón?

El Trionda, pelota oficial del Mundial 2026, lleva integrada una unidad de medición inercial (IMU) que trabaja a una frecuencia aproximada de 500 Hz, es decir, capta 500 datos por segundo sobre la posición y el movimiento del balón. Ese flujo de información permite calcular con precisión milimétrica el instante exacto en que se produce un contacto con el balón, incluso cuando el toque es tan sutil como el de Matanović.

Balón Trionda / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

Los datos del sensor se transmiten en tiempo real a la sala de video, donde se cruzan con la información de seguimiento óptico de los jugadores que captan las cámaras instaladas en el estadio. Cuando existe un punto de contacto, se genera un movimiento identificable en la gráfica del sensor, similar a un electrocardiograma, que le muestra al VAR el momento preciso del toque.

¿Ya se había usado esta tecnología en el Mundial 2026?

Sí. El antecedente más claro llegó en la fase de grupos, en el Suecia vs Túnez, cuando Mattias Svanberg anotó tras una asistencia de Alexander Isak. En esa ocasión, el sensor del balón registró de forma inequívoca el instante del pase de Isak, lo que permitió confirmar la posición habilitada de Svanberg sin que el árbitro necesitara ir al monitor. La FIFA ha usado ese caso como ejemplo de la velocidad que aporta esta tecnología cuando la jugada es puramente fáctica.

En el propio Portugal vs Croacia también se había anulado antes, en el minuto 79, un gol de Petar Sučić por el mismo mecanismo de fuera de lugar detectado por el sensor, lo que muestra que la herramienta estuvo presente durante todo el partido y no solo en la jugada final.